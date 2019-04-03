Путін може піти в наступ ще до другого туру: військовий назвав причину

Політика Путіна щодо України може змінитися, якщо вибори виграє Зеленський. І залишиться без змін при Порошенку. Але активізація військових дій на Донбасі перед другим туром можлива.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Зеленський вважає, що треба вести переговори з Росією – агресором – у присутності третіх осіб. Ключовий момент – в якому статусі буде Росія? Цей статус визначає Україна. Зараз у нас "мирний" план врегулювання військового конфлікту. Якщо Зеленський визнає Росію стороною конфлікту, і Москва буде відповідачем на переговорах, тоді є шанс завершити конфлікт,

– зазначає Олег Жданов.

Позиція України, говорить військовий, посилиться, якщо Нормандський і мінський формати будуть розширені США і Великобританією. Порошенко, на думку військового, цього не хоче. Путін переговори в форматі зі США і Великобританією довго не витримає. Він боїться Великобританії. Британці викручуватимуть руки Путіну за все: вбивство російського розвідника Литвиненка, отруєння екс-російського розвідника Скрипаля і його доньки.

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Якщо визнати Росію стороною конфлікту, то Путін не піде в наступ. Йому нічим. Росія провалила осінній призов. І зараз ловлять строковиків. Без людського ресурсу немає сенсу йти в бій. Танки самі не поїдуть. І грошей особливо в Росії немає,

– переконаний Жданов.

Водночас, за його словами, мінські домовленості за фактом призведуть до федералізації України. Якщо Зеленський продовжить переговори в такому ж руслі, то, на жаль, ми знову підемо по великому колу.

Наступ, вважає Жданов, Путін може розпочати ближче до другого туру. Тоді різко зросте кількість обстрілів на Донбасі. Буде залучена важка артилерія, щоб максимально завдати шкоди. Можливі втрати. І це зіграє на руку Порошенку. Путін, за його словами, більше за всіх зацікавлений в збереженні Порошенка на посаді президента. Порошенко продовжить розігрувати варіант: голосуй, інакше програєш.

Які результати першого туру президентських виборів? Згідно з підрахунком Центральною виборчою комісією понад 99% протоколів лідирує Володимир Зеленський із показником 30,22%. В Петра Порошенка – 15,92%, Юлії Тимошенко – 13,39%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,68% та 6,92%. Другий тур відбудеться 21 квітня.

Результати першого туру виборів за даними екзит-полу