"Путін може розпочати новий напад на Україну": політолог зі США вказав на важливу деталь

Російська Федерація, перекинула п’ять військово-морських суден з Каспійської флотилії до Азовського моря, що може свідчити про підготовку до нападу на Україну, для забезпечення наземного сполучення між контрольованою РФ територією і окупованим Кримом.

Таку думку висловив американський політолог Пол Гобл у статті для The Jamestown Foundation, передає "Голос Америки".

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Він зазначає, що Росія перекинула судна протягом останніх двох тижнів без зайвого розголосу. Самі російські посадовці виправдовують такі дії необхідністю захиститись від нібито нападу України на окупований Крим.

"Однак, і збільшення протистояння з Києвом через морські перевезення через Керченську протоку і те, які російські кораблі було переміщено, вказує, що цей крок було спрямовано на те, щоб надати Москві додаткових можливостей для нападу", – заявив Гобл.

Аналітик вважає, що Україна має вжити додаткових дій, щоб захиститись від зростання військової присутності Росії в Азовському морі.

Також, американець зауважив, що зважаючи на додаткову військову присутність Кремля в морі, загрозливим є те, що Росія може готуватись до широкомасштабного нападу, щоб захопити більше території України, зокрема, здобути наземне сполучення між контрольованою РФ територією і окупованим Кримом

За його словами, ці військово-морські судна добре підходять для того, щоб розпочати напад на узбережжя, або підтримати атаку по суші.

Все ж, Путін вторгся до України і анексував Крим в районі дат Сочинської олімпіади 2014 року. Цілком можливо – і навіть деякі російські аналітики про це кажуть – він може розпочати новий напад на України після Кубка світу цього місяця. Якщо так, то російський флот в Азовському морі стане ключовим елементом,

– підсумував політолог.

Нагадаємо, раніше відомий журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що Росія в ультимативній формі закрила для українських суден дві тисячі квадратних кілометрів Азовського моря. Крім того, він переконував, що Кремль у цій акваторії проводить навчання зі стрільбами.