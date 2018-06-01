20:47
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 11°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    21°C 15°C
  • понеділок
    26°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Куди
ЦРУ
09:14, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Путін може розпочати новий напад на Україну": політолог зі США вказав на важливу деталь

623 Читать новость на русском
Росія може готуватися до нападу на Україну, про що свідчить збільшення військових суден в Азовському морі
Росія може готуватися до нападу на Україну, про що свідчить збільшення військових суден в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація, перекинула п’ять військово-морських суден з Каспійської флотилії до Азовського моря, що може свідчити про підготовку до нападу на Україну, для забезпечення наземного сполучення між контрольованою РФ територією і окупованим Кримом.

Таку думку висловив американський політолог Пол Гобл у статті для The Jamestown Foundation, передає "Голос Америки".

Читайте також: Росія готується до наступальних дій на Донбасі, – Турчинов

Він зазначає, що Росія перекинула судна протягом останніх двох тижнів без зайвого розголосу. Самі російські посадовці виправдовують такі дії необхідністю захиститись від нібито нападу України на окупований Крим.

"Однак, і збільшення протистояння з Києвом через морські перевезення через Керченську протоку і те, які російські кораблі було переміщено, вказує, що цей крок було спрямовано на те, щоб надати Москві додаткових можливостей для нападу", – заявив Гобл.

Аналітик вважає, що Україна має вжити додаткових дій, щоб захиститись від зростання військової присутності Росії в Азовському морі.

Також, американець зауважив, що зважаючи на додаткову військову присутність Кремля в морі, загрозливим є те, що Росія може готуватись до широкомасштабного нападу, щоб захопити більше території України, зокрема, здобути наземне сполучення між контрольованою РФ територією і окупованим Кримом

За його словами, ці військово-морські судна добре підходять для того, щоб розпочати напад на узбережжя, або підтримати атаку по суші.

Все ж, Путін вторгся до України і анексував Крим в районі дат Сочинської олімпіади 2014 року. Цілком можливо – і навіть деякі російські аналітики про це кажуть – він може розпочати новий напад на України після Кубка світу цього місяця. Якщо так, то російський флот в Азовському морі стане ключовим елементом,
– підсумував політолог.

Нагадаємо, раніше відомий журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що Росія в ультимативній формі закрила для українських суден дві тисячі квадратних кілометрів Азовського моря. Крім того, він переконував, що Кремль у цій акваторії проводить навчання зі стрільбами.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Чемпіонат світу з футболу - 2018 Зброя Україна – Росія Новини Криму Військові навчання біля Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не боятся дефолта
сьогодні, 20:00 Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не боятся дефолта
Сергій Фурса 389
Не лише мажори: як українці намагаються уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху
сьогодні, 19:00 Не лише мажори: як українці намагаються уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху
Євгенія Мазур 545
Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
сьогодні, 19:25 Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
135
Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
сьогодні, 18:01 Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
Дмитро Гнап 655
У світі було багато випадків із інсценуванням смерті, але не можна так робити саме українцям
сьогодні, 17:01 У світі було багато випадків із інсценуванням смерті, але не можна так робити саме українцям
Дід Панас 713
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук