Путін може відновити агресію на Донбасі після ЧС-2018: журналіст назвав гарячу точку

Російська Федерація може влаштувати нові провокації у районі селища Золоте-4 на Донбасі, яке ЗСУ повністю повернули під український контроль наприкінці червня.

Про це розповів український військовий журналіст Андрій Цаплієнко, відео з яким опублікував нардеп Дмитро Ярош у Facebook.

Читайте також: "Це гаряча війна": Порошенко розповів про потужну зброю, яку Росія має на Донбасі

За його словами, це статися може вже після закінчення Чемпіонату світу з футболу, який зараз проходить у Росії.

Залишається питання, що буде з цією територією, коли закінчиться ЧС-2018 в Росії, і Володимир Володимирович Путін, можливо, знову почне свою агресію,

– зауважив Цаплієнко.

Журналіст зазначив, що українські військові вже підготували план відповіді на агресію, проте інших подробиць не розкрив.

Нагадаємо, 30 червня українські військові повністю повернули під український контроль селище Золоте-4 (Піонерське), що розташоване поблизу Попасної на Луганщині. Активна фаза операції по поверненню цього селища під контроль ЗСУ тривала майже три тижні.