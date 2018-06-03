Путін на унітазі та Dva Vodka Spasiba: у Бельгії створили пісню про Росію

У мережі з'явилося гумористичне відео, в якому оспівуються стереотипи, пов'язані з Росією. Зокрема, на початку ролика можна побачити ведмедя з балалайкою.

Створив його бельгійський актор і телеведучий Том Уос. Відповідне відео з’явилося в Youtube.

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Зауважимо, ця пісня є деяким гідом для бельгійців щодо Росії та є покликаною стати їм у нагоді під час Чемпіонату світу, який влітку має відбутися в цій країні. Цілком імовірно, що вона стане гімном збірної Бельгії на російському Мундіалі.

Так, у кліпі Уос спершу з’являється у костюмі ведмедя з балалайкою, а потім вже у звичномку одязі співає про стереотипи, пов'язані з російською культурою. Зокрема, артист вчить жителів своєї країни деяких слів, що стануть їм у нагоді під час відвідин Росії під час ЧС-2018 – таких як туалет (під час цього моменту показано, як президент РФ Путін сидить на унітазі), гол, чемпіон (автор вказує не плутати це слово з шампіньйоном) і борщ.



Одним із героїв кліпу на пісню Dva Vodka Spasiba став господар Кремля Володимир Путін

Проте, на його переконання, бельгійцям, перш за все, варто запам’ятати три слова російською мовою: "два", "горілка та "спасибі".

Крім того, Уос пояснив, як в Росії грають в футбол, а також виконав танець на Красній і Двірцевій площах.

Tom Waes – Dva Vodka: відео пісні про Росію очима бельгійця

Нагадаємо, 31 травня у столиці Бельгії Брюсселі відбулася акція, на якій європейців закликали бойкотувати російський Чемпіонат світу з футболу. Як підкреслювали організатори, Росія – країна-агресор, яка веде війну на Донбасі, окупувала Крим та є винною у збитті малайзійського "Боїнга 777".

