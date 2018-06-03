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Путін на унітазі та Dva Vodka Spasiba: у Бельгії створили пісню про Росію

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Бельгієць в образі ведмедя заспівав про горілку у Росії
Бельгієць в образі ведмедя заспівав про горілку у Росії / Скріншот відео

У мережі з'явилося гумористичне відео, в якому оспівуються стереотипи, пов'язані з Росією. Зокрема, на початку ролика можна побачити ведмедя з балалайкою.

Створив його бельгійський актор і телеведучий Том Уос. Відповідне відео з’явилося в Youtube.

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Зауважимо, ця пісня є деяким гідом для бельгійців щодо Росії та є покликаною стати їм у нагоді під час Чемпіонату світу, який влітку має відбутися в цій країні. Цілком імовірно, що вона стане гімном збірної Бельгії на російському Мундіалі.

Так, у кліпі Уос спершу з’являється у костюмі ведмедя з балалайкою, а потім вже у звичномку одязі співає про стереотипи, пов'язані з російською культурою. Зокрема, артист вчить жителів своєї країни деяких слів, що стануть їм у нагоді під час відвідин Росії під час ЧС-2018 – таких як туалет (під час цього моменту показано, як президент РФ Путін сидить на унітазі), гол, чемпіон (автор вказує не плутати це слово з шампіньйоном) і борщ.

Dva Vodka Spasiba, Том Уос, Росія, пісня, гумор, Том Уос
Одним із героїв кліпу на пісню Dva Vodka Spasiba став господар Кремля Володимир Путін 

Проте, на його переконання, бельгійцям, перш за все, варто запам’ятати три слова російською мовою: "два", "горілка та "спасибі".

Крім того, Уос пояснив, як в Росії грають в футбол, а також виконав танець на Красній і Двірцевій площах.

Tom Waes – Dva Vodka: відео пісні про Росію очима бельгійця 

Нагадаємо, 31 травня у столиці Бельгії Брюсселі відбулася акція, на якій європейців закликали бойкотувати російський Чемпіонат світу з футболу. Як підкреслювали організатори, Росія – країна-агресор, яка веде війну на Донбасі, окупувала Крим та є винною у збитті малайзійського "Боїнга 777".
 

 

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії Музика Новини культури Бельгія Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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