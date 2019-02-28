Путін нагородив орденом народного артиста України

Народний артист України Михайло Жванецький отримав орден "За внесок у розвиток культури" від президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Відповідний указ опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

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У Twitter новина про нагородження Жванецького викликала шквал емоцій. Коментатори почали засуджувати сатирика за проукраїнську позицію та називати русофобом.

Владимир Путин наградил Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» pic.twitter.com/jjzqIlS0AB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 лютого 2019 р.

Указ про нагородження Михайла Жванецького

Що відомо про Михайла Жванецького?Письменник-сатирик народився в Одесі. У 1978—1991 роках він був членом спілки письменників СРСР. У 1999 році Жванецький нагородили званням народного артиста України, а у 2012 році отримав аналогічний статус і в Росії.



У 2015 році Міністерство культури України внесло Жванецького до складу "білого списку" діячів культури, які підтримують територіальну цілісність країни та виступають проти агресії влітку у 2015 році.