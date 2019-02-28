Путін нагородив орденом народного артиста України
Народний артист України Михайло Жванецький отримав орден "За внесок у розвиток культури" від президента Російської Федерації Володимира Путіна.
Відповідний указ опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.
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У Twitter новина про нагородження Жванецького викликала шквал емоцій. Коментатори почали засуджувати сатирика за проукраїнську позицію та називати русофобом.
Указ про нагородження Михайла Жванецького
Що відомо про Михайла Жванецького?Письменник-сатирик народився в Одесі. У 1978—1991 роках він був членом спілки письменників СРСР. У 1999 році Жванецький нагородили званням народного артиста України, а у 2012 році отримав аналогічний статус і в Росії.
У 2015 році Міністерство культури України внесло Жванецького до складу "білого списку" діячів культури, які підтримують територіальну цілісність країни та виступають проти агресії влітку у 2015 році.