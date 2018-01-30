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Путін натякнув на вбивство Родченкова, заявивши про його спроби самогубства, – політолог

23:56, 30 січня 2054 Читать новость на русском
Путін натякнув на вбивство Родченкова
Путін натякнув на вбивство Родченкова / Колаж 24 Канал

Президент Росії Володимир Путін анонсував вбивство колишнього керівника Московської антидопінгової лабораторії та інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства Григорія Родченкова.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив російський соціолог і політолог Ігор Ейдман.

30 січня на зустрічі з довіреними особами своєї президентської кампанії Путін розкритикував Родченкова, обізвавши його придурком. При цьому президент Росії заявив про нібито спроби Родченкова скоїти самогубство та побажав йому здоров’я.

"Анонс (само)вбивства. Путін сьогодні публічно побажав Родченкоу здоров'я. Я б на місці людей, які охороняють перебіжчика, дуже напружився", – зазначив він.

"Російського президента треба розуміти з точністю до навпаки. Коли він говорить про мир з Україною, слід чекати загострення військових дій. Коли він заявляє про виведення військ з Сирії, можна здогадатися, що там передбачаються нові бойові операції", – пояснив Ейдман.

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Російський політолог зазначив, що "хрещений батько публічно бажає здоров'я "зраднику", який порушив обітницю мовчання".

Це цілком у стилі мафії і може свідчити тільки про одне – відступник засуджений. Боюся, що Родченкова намагатимуться вбити. Причому в цьому ж путінському виступі є натяк на можливий сценарій заздалегідь оголошеного вбивства. Путін не випадково нагадав, що Родченков вже робив спроби покінчити життя самогубством,
– написав експерт.

Ейдман висловив припущення, що Родченкова спробують убити, інсценувавши самогубство.

"Версія самогубства вкидається заздалегідь, щоб потім сказати: "При чому тут ми? Він відомий хронічний суїцидник, чого ще від нього очікувати?". Взагалі, Путін любить анонсувати свої злочини, заодно заздалегідь легендируючи їх. Згадайте його заяву про майбутню сакральну жертву, яка передувала вбивству Нємцова", – нагадав Ейдман.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Самогубство Допінг
Джерело: 24 Канал
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