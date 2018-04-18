Путін навіть після ракетного удару по Сирії сподівається на угоду з Трампом, – Bloomberg

Глава Кремля прагне домовитися із президентом Америки Дональдом Трампом, щоб зменшити напруження між двома країнами, навіть після введення нового раунду антиросійських санкцій та ракетного удару США, Британії та Франції по Сирії.

Про це із посиланням на чотири джерела, обізнані із ситуацією, повідомляє Bloomberg.

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Як зазначається у статті, у Кремлі навіть сприйняли як хороший знак те, що характер атак на об'єкти, ймовірно пов'язані з хімічною зброєю в Сирії, був досить обмежений.

Путін наказав своїм чиновникам згорнути антиамериканську риторику. Рішення президента РФ, згідно з інформацією двох джерел, пояснює, чому в понеділок російські депутати несподівано відклали ухвалення законопроекту, що передбачає введення контрсанкцій проти американських компаній.

Володимир Путін утримується від ескалації зі США, тому що, "ще до американських ударів по Сирії Кремль наказав російським посадовцям бути стриманішими з погрозами відплати. Посол Росії в Лівані, схоже, не зрозумів, що малося на увазі. В інтерв'ю місцевому телеканалу, яке потрапило в заголовки газет по всьому світу, дипломат заявив, що Росія без вагань буде збивати ракети і будь-які платформи, з яких вони були запущені, якщо її війська опиняться під загрозою в Сирії. За словами одного чиновника, Кремль після цього "лютував", йдеться у статті.

Путін готовий піти на численні істотні поступки, але це не повинно виглядати так, нібито він програє. Він розуміє, що Росія не може конкурувати із Заходом економічно, і він не планує боротися із Заходом,

– прокоментував для видання глава Центру політичних технологій Ігор Бунін.

Тим часом "дипломатичний танець" РФ та США ще більше ускладнюють часом суперечливі сигнали з Білого дому. Хоча Трамп відкритий для покращення відносин, Конгрес і велика частина президентської адміністрації продовжуватимуть тиснути на країну, яку багато хто вважає ворогом Америки "номер один" після тверджень про втручання Кремля у вибори в 2016 році.

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Нагадаємо, вночі проти 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетного удару по цілях у Сирії після хімічної атаки у місті Дума, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 цивільних. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення. Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що повторення ударів по Сирії силами західної коаліції "неминуче призведе до хаосу у міжнародних відносинах".



Окрім того, напередодні, 6 квітня, США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.