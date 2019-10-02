Путін назвав умову, за якої Росія підпише з Україною контракт на транзит газу

Російська Федерація готова підписати контракт про транзит газу через територію України на основі європейського законодавства, якщо Київ імплементує його до кінця року.

Президент Росії Володимир Путін під час свого виступу на "Енергетичному тижні" заявив, що Росія давно була готова до газових переговорів з Україною, але "вони ніяк не могли сформувати необхідні органи влади, які були б уповноважені вести такі переговори, передає ТАСС.

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Говорячи про підписання нового конракту, галвав Кремля засумнівався, що Україна встигне імплементувати європейське енергетичне законодавство до кінця 2019 року.

Якщо ж ні, що цілком ймовірно, Росія готова продовжити на якийсь час, скажімо, на рік чинний контракт на прокачування газу,

– сказав Путін.

Але, за словами російського лідера, прокачування газу по Україні має бути економічно доцільним для всіх учасників процесу.

Що передбачають європейські правила транзиту газу? Прозорий процес формування тарифів на газ та його транзит. Відповідно до них компанія, яка постачає газ не може відповідати за його транспортування, тому Україна буде мусить розділити свою найбільшу енергетичну компанію "Нафтогаз" та виокремити оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу.

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Зауважимо, 19 вересня у Брюсселі завершилися тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу. Наступний етап планують провести наприкінці жовтня.

За підсумками переговорів віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович зазначив, що для укладення нового транзитного контракту сторони повинні виконати ряд завдань. Зокрема, Україна повинна просунутися у відділенні ГТС від "Нафтогазу" і в імплементації європейського законодавства. Також до цього часу треба узгодити три основні питання майбутнього контракту – тривалість, обсяги транзиту і тарифи.

Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи стікає 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.



Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.



До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас в Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.