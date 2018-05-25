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Путін не балотуватиметься у президенти Росії втретє поспіль

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Путін не балотуватиметься у президенти Росії втретє поспіль
Путін не балотуватиметься у президенти Росії втретє поспіль / Сегодня

Президент Росії Володимир Путін заявив, що має намір і в майбутньому дотримуватися Конституції, відповідаючи на запитання, чи справді він піде зі свого посту після закінчення нинішнього президентського терміну.

Про це повідомляє "РИА Новости".

На зустрічі з керівниками та головними редакторами міжнародних інформаційних агентств одна з учасниць, ставлячи запитання, нагадала про слова Путіна про те, що він зможе покинути пост президента в кінці його терміну.

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"Я завжди строго дотримувався і дотримуюся Конституції Російської Федерації. У Конституції чітко прописано: не більше двох термінів поспіль. І зараз у мене другий термін. І, як ви пам'ятаєте, я був двічі до цього президентом, а потім покинув пост президента, тому що Конституція не дозволяла обиратися втретє, ось і все. І я маю намір дотримуватися цього правила в майбутньому", – відповів Путін.

До слова, раніше президент Росії Володимир Путін заперечив причетність РФ до збиття малайзійського літака "Боїнг 777" рейсу МН 17 у небі над Донбасом у 2014 році.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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