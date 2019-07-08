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      Путін не буде домовлятися, – політолог про заяву Зеленського щодо переговорів з президентом РФ

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      Зеленський заявив про переговори з Путіним
      Зеленський заявив про переговори з Путіним / Колаж 24 каналу

      У Росії пообіцяли розглянути пропозицію Президента України Володимира Зеленського про новий формат переговорів. Проте деякі експерти вважають, що Путін не буде домовлятися.

      Про це заявив політтехнолог Сергій Гайдай у прямому ефірі 24 каналу.

      Важливо! Зеленський пропонує Путіну новий формат переговорів: кого хоче долучити

      Він зазначив, що такі перемовини мають певний ефект за доброї волі сторін, яких "звуть" за стіл і коли можна впливати на ці сторони. "Поки що в Україні ми не бачимо такої можливості", – додав експерт.

      Путін не хоче домовлятися і не буде це робити, поки Україна слабка і показує свою неможливість спротиву,
      – заявив Гайдай.

      Він також підтримав ідею голови "Самопомочі" Андрія Садового, який передав Зеленському два портрети: Черчеля та Чемберлена. Адже тоді, за словами політолога, перед політиками Британії був вибір: домовлятися з агресором за столом переговорів чи воювати до останнього.

      "Люди ж ніколи не хочуть воювати. Але з іншого боку, агрессор ніколи не зупиниться, якщо йому не дати відсіч. Сьогодні такий виклик стоїть перед Зеленським", – відповів Гайдай..

      Я бачу, що Зеленський в ілюзіях того, що можна домовитися. Йому здається, що в цьому (в тому, що між Україною та Росією досі немає домовленостей, – 24 канал) є вина його попередників, які заробляли на війні. Це є так, але шлях умиротворення, на жаль, поки не є ефективним,
      – підсумував експерт.

      Він вважає, що ілюзії Зеленського "розтануть" після деяких невдалих переговорів, коли його план буде сприйматися як слабкість.

      Що відомо про заяву Зеленського щодо перемовин з Путіним?

      Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому звернувся до Путіна.  Він зауважив, що розмова з президентом Росії-агресора має відбутися у Мінську і за участю світових лідерів – президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Тереза Мей, канцлерки Німеччини Ангела Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

      Із відповіддю на таку пропозицію у Кремлі не забарилися. "Я поки не готовий відповідати, це абсолютно новий формат. Потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі, потрібно зрозуміти, що це за новий формат пропонується", – сказав Пєсков. При цьому він додав, що цю пропозицію вони "безумовно розглянуть", однак наразі він не може дати якоїсь реакції.

      До того ж, у Білорусі заявили, що готові за ініціативою Президента України Володимира Зеленського надати майданчик для переговорів у новому форматі. Там переконують, що для повернення миру на Донбас зроблять усе.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Україна – Росія Володимир Зеленський Мінськ
      Джерело: 24 канал
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