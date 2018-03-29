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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Путін не дає порожніх обіцянок, – Пєсков оригінально "відмазав" президента Росії

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Путін у Кемерово
Путін у Кемерово / Фото з вільних мереж

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив, чому Президент Росії під час поїздки в Кемерово не вийшов до багатотисячного зібрання людей, де були родичі загиблих і постраждалих внаслідок трагедії.

Про це пише BBC Росія з посиланням на ток-шоу "В точку".

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Ви знаєте, що Путін дуже конкретний, прагматичний президент. Тобто, якщо йому ставлять питання, він на них відповідає і намагається розібратися у змісті, з тим, щоб дати будь-яку обіцянку. І не дає порожні обіцянки. Він дуже далекий від популізму,
– переконує Пєсков.

За словами Пєскова, говорити у стилі Путіна з натовпом у кілька тисяч людей "неможливо".

"Предметно говорити немає з ким, коли стільки людей", – додав прес-секретар, який був присутнім на мітингу.

Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. Президент Росії Володимир Путін серед причин пожежі в ТЦ "Зимова вишня" у Кемерово, внаслідок якої загинуло 64 людини, назвав "недбалість і нехлюйство".

Глава Кремля на другий день після трагедії прийшов вшанувати пам'ять загиблих, поклавши квіти до стихійного меморіалу біля фасаду будівлі торгового центру і зустрівся з постраждалими, які лежать у лікарнях Кемерово та рятувальниками, які у перші хвилини пожежі евакуйовували людей з торгового центру.

Теги: Новини Росії Новини політики Пожежа в Кемерові Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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