Путін не хоче сваритися із Заходом, – експерт про сценарії Кремля із захопленням моряків

Після відкритої агресії Росії в Азовському морі і захоплення наших кораблів і моряків у Путіна на руках стало більше карт для торгівлі. Моряків, швидше за все, звільнять. Але коли – складно сказати.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Політолог зазначає: в Україні наполягають на юридичному формулюванні щодо захоплених Росією в Азовському морі моряків – військовополонені. Це важливо для фіксації прямого двостороннього конфлікту між Україною і Росією. Тому використовують гуманітарну міжнародну Конвенцію щодо військовополонених і допомогу міжнародного Червоного Хреста.

Українських військових моряків, захоплених Росією, скоріше, звільнять, але не відразу. Путін може це зробити – але після президентських виборів в Україні і залежно від їхнього результату в якості жесту доброї волі. Або можливий обмін. У нас є заарештовані російські судна. Можливо, допоможе Туреччина. Втім, Росія може грати цією темою під час президентських виборів,

– говорить Фесенко.

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За словами експерта, судові процеси над захопленими українськими військовими, перш за все, для пропагандистських цілей всередині РФ. Є ще одна вагома мета Кремля. Фесенко зазначає: Росія в перші години після обстрілу і захоплення українських суден почала давати свою версію Заходу про "провокації", випередивши Україну. Це одна з головних причин того, що майже на добу затягнулася реакція Заходу.

Перша реакція ЄС на події в Азовському морі була дуже обережною. Для Кремля важливо на дипломатичному рівні відпрацювати версію про "провокації", що це українці зробили, а Росія "захищалася". Путін не хоче остаточно сваритися із Заходом. Тепер Кремлю треба нейтралізувати свою агресію. Арешти, вироки, показання деяких моряків, геолокації – все це Москва пред'являтиме Заходу,

– вважає Володимир Фесенко.

Нагадаємо, на спецзасіданні Радбезу ООН більшість членів органу не підтримали проведення засідання щодо конфлікту в Азовському морі за тим порядком денним, який пропонувала Росія – розглянути інцидент в Азовському морі та Керченській протоці як провокації з боку України. У Конгресі США також засудили протиправні дії Росії в Азовському морі. Дональд Трамп скасував зустріч з Путіним, що мала відбутися на саміті G20 у Аргентині.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна, взяла в полон і заарештувала 24 українських моряків в окупованому Криму.

Росія захопила українські кораблі. Відео