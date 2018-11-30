22:07
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, сьогодні
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:00, сьогодні
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Путін не хоче сваритися із Заходом, – експерт про сценарії Кремля із захопленням моряків

      1499 Читать новость на русском
      Коли і за яких умов Путін звільнить українських моряків?
      Коли і за яких умов Путін звільнить українських моряків? / Фото з відкритих джерел

      Після відкритої агресії Росії в Азовському морі і захоплення наших кораблів і моряків у Путіна на руках стало більше карт для торгівлі. Моряків, швидше за все, звільнять. Але коли – складно сказати.

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Захоплених українських моряків відправили до Москви, – Денісова

      Політолог зазначає: в Україні наполягають на юридичному формулюванні щодо захоплених Росією в Азовському морі моряків – військовополонені. Це важливо для фіксації прямого двостороннього конфлікту між Україною і Росією. Тому використовують гуманітарну міжнародну Конвенцію щодо військовополонених і допомогу міжнародного Червоного Хреста.

      Українських військових моряків, захоплених Росією, скоріше, звільнять, але не відразу. Путін може це зробити – але після президентських виборів в Україні і залежно від їхнього результату в якості жесту доброї волі. Або можливий обмін. У нас є заарештовані російські судна. Можливо, допоможе Туреччина. Втім, Росія може грати цією темою під час президентських виборів,
      – говорить Фесенко.

      Читайте також: Україна у відповідь має затримувати російські кораблі на Азові, – Гройсман

      За словами експерта, судові процеси над захопленими українськими військовими, перш за все, для пропагандистських цілей всередині РФ. Є ще одна вагома мета Кремля. Фесенко зазначає: Росія в перші години після обстрілу і захоплення українських суден почала давати свою версію Заходу про "провокації", випередивши Україну. Це одна з головних причин того, що майже на добу затягнулася реакція Заходу.

      Перша реакція ЄС на події в Азовському морі була дуже обережною. Для Кремля важливо на дипломатичному рівні відпрацювати версію про "провокації", що це українці зробили, а Росія "захищалася". Путін не хоче остаточно сваритися із Заходом. Тепер Кремлю треба нейтралізувати свою агресію. Арешти, вироки, показання деяких моряків, геолокації – все це Москва пред'являтиме Заходу,
      – вважає Володимир Фесенко.

      Нагадаємо, на спецзасіданні Радбезу ООН більшість членів органу не підтримали проведення засідання щодо конфлікту в Азовському морі за тим порядком денним, який пропонувала Росія – розглянути інцидент в Азовському морі та Керченській протоці як провокації з боку України. У Конгресі США також засудили протиправні дії Росії в Азовському морі. Дональд Трамп скасував зустріч з Путіним, що мала відбутися на саміті G20 у Аргентині.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна, взяла в полон і заарештувала 24 українських моряків в окупованому Криму.

      Росія захопила українські кораблі. Відео

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Володимир Путін Новини політики Євросоюз Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Агресія Росії в Азовському морі: Вишеградська четвірка висловила підтримку Україні
       29 листопада , 23:38
      Огризко пояснив, чому вигідно прийняти закон про вибори на Донбасі
       24 лютого 2016 , 11:15
      Барселона більше не буде намагатися купити Погба
       22 серпня , 18:17
      У Парижі влаштували розпродаж бюджетних електромобілів
       16 листопада , 15:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук