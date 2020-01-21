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      Путін не лише сам хоче залишитися при владі, а й зберегти своє оточення, – російський політолог

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      Політолог Дмитро Орєшкін розповів про плани Путіна / uain.press

      Президент Росії Володимир Путін запропонував внести зміни до конституції заради збереження влади для себе та свого оточення. Для Путіна укріплення владної вертикалі зіставне зі зміцненням державного суверенітету та обороноздатності країни.

      Про задуми російського президента розповів російський політолог Дмитро Орєшкін, пише "Сьогодні".

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      Політолог погоджується з думкою, що Путін своєю конституційною реформою прагне зміцнити вертикаль влади в Росії та зберегти її у власних руках.

      У голові у Володимира Путіна зміцнення вертикалі й збереження у нього в руках влади прирівнюються до зміцнення державного суверенітету, обороноздатності, до російської історії,
      – зазначив політолог.

      За його словами, політики такого типу, як Путін, завжди свято вірять, що саме вони краще за всіх розуміють потреби країни й тому повинні залишатися при владі. 

      Водночас президент Росії хоче зберегти не лише своє становище, а й владні позиції свого оточення. "Якби Путін був зовсім один, він би й пів доби у владі не протримався", – додав Орєшкін.

      Тому у нього є оточення, люди, які виконують певні функції. Російський політолог говорить про так званого "колективного Путіна". А також про Володимира Путіна особисто. На думку Орєшкіна, в голові таких людей все переплутано: влада, країна, оточення, він сам.

      Що відомо про зміни до конституції, які пропонує Путін

      • Президент Росії пропонує змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів, буде затверджувати парламент.
      • Керівників силових відомств президент призначатиме після консультацій з Радою Федерації.
      • Передбачають перерозподіл повноважень між гілками влади. Зокрема, Державну раду планують наділити повноваженнями звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.
      • Пропонують змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента понад 2 терміни поспіль.
      • Кандидат у президенти перед балотуванням повинен буде прожити в Росії 25 років (наразі – 10 років).
      • Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Конституція
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