Путін не може почати велику війну в Україні – журналіст пояснив чому

У режимі президента Росії Володимира Путіна немає ні політичного, ні економічного, ні військового, ні дипломатичного ресурсу для великої війни проти України.

В цьому переконаний журналіст і телеведучий Євген Кисельов, передає "Главред".

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Він додав, що у Заходу є як мінімум кілька потужних важелів для впливу на Росію. Зокрема, російські банки можуть відключити від системи SWIFT, припинити будь-які операцій з державними цінними паперами Росії, ввести нафтове і газове ембарго.

"Останнє, звичайно, дуже сильнодіючі ліки… Але, якщо справа дійде до загрози масштабної війни, а масштабна війна проти України завжди може перерости у світову, я думаю, Захід може піти і на застосування настільки сильнодіючого засобу", – вважає журналіст.