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      "Путін не розуміє слова": сенатор закликав США та НАТО надіслати кораблі до Чорного моря

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      Сенатор закликав США надіслати кораблі до Чорного моря і надати Україні зброю
      Сенатор закликав США надіслати кораблі до Чорного моря і надати Україні зброю / Фото з відкритих джерел

      США мають допомогти Україні протистояти агресії Росії та її президента Володимира Путіна, тому Пентагон і НАТО повинні надіслати кораблі до Чорного моря і надати українцям нові види озброєння.

      З таким закликом виступив сенатор-республіканець Джон Баррассо під час ефіру на каналі NBC, передає "Голос Америки".

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      Путін не розуміє слова, він розуміє дії. Путін поважає силу і територію. Слова для нього небагато значать, а от дії – так. Вважаю, ми маємо робити більше,
      – сказав сенатор.

      Він закликав США і країни НАТО направити кораблі до Чорного моря. За його словами, такі дії продемонструють народу України підтримку з боку американців, а також покажуть Росії, що потрібно дотримуватись міжнародного права.

      Баррассо також закликав Сполучені Штати надати Україні зброю для протиповітряної оборони, та для оборони проти нападів з моря.

      "Ми надали їм протитанкову зброю, маємо надати їм протиповітряну зброю, а також зброю, щоб протистояти нападу кораблів", – заявив він.

      Республіканець підкреслив, що для того, аби зупинити Путіна має бути потужне стримування, адже "він хитрий, агресивний, знаходить слабкі місця і використовує їх".

      "Путін не зупиниться доки його не зупинять. Він чує запах страху", – відзначив сенатор.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".

      Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

       

       

      Теги: Новини України Володимир Путін Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Пентагон НАТО Зброя Новини США
      Джерело: 24 Канал
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