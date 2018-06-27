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Путін не вміє керувати економікою, – Яковина

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Путін не вміє керувати економікою
Путін не вміє керувати економікою / 24 канал

Росія стрімко бідніє під керівництвом Володимира Путіна. Останні кілька років східна сусідка лише споживала запаси, зроблені ще у ті дні, коли нафта мала високу ціну.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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Він зазначив, що корупція та розкрадання державних коштів у Росії не мають міри, а джерел прибутків майже не залишилось. Перед Володимиром Путіним постала проблема – за що утримувати своїх посіпак, чим годувати рабів? У звичному для поганих людей стилі, Путін віднайшов вихід – відібрати кошти у найбідніших. Тобто, у пенсіонерів. 

"У Росії підвищили пенсійний вік. Чоловікам на п'ять років, а жінкам аж на вісім. При цьому російське телебачення оголосило, що це ініціатива уряду, а сам Путін до цього жодним чином не причетний. Утім, глядачі не повірили", – розповів Яковина.

За його словами, рейтинг Путіна стрімко полетів донизу. Зокрема, фонд "Громадська думка" повідомляє про зниження відсотка тих, хто довіряє президенту, з 75 відсотків до 67. А це – найнижчий показник з 2013 року. 

Потрібно зазначити, що в Росії таку соціологію слід розділяти на два. Люди часто просто про всяк випадок стверджують, що підтримують Путіна. Просто, бояться, що в іншому випадку у них почнуться проблеми. Тож в усіх відкритих опитуваннях вони клянуться, що обожнюють Путіна, а потім на своїх кухнях з усіх сил нецензурно поливають брудом,
– підкреслив журналіст.

Також він підсумував: хоч на зовнішньополітичній арені у Путіна помітні успіхи, всередині країни – все доволі погано. Економіка буксує, кількість невдоволених зростає. Життя стає все більш бідним та сумним. 

Відео повного випуску "Безумный мир" за 27 червня 2018

 

Теги: Новини Росії Новини політики Гроші Відеоблоги Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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