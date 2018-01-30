Путін не захищатиме своїх олігархів, що потрапили під санкції, – експерт

Путін радіє з кремлівських чорних списків, оприлюднених США, адже вони стосуються всіх, крім нього. І йому на фігурантів списків наплювати. Свято для олігархів, коли вони тратили мільярди в Монако, закінчилося, і вони будуть змушені йти до Путіна.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

За словами політолога, чиновники і олігархи, які потрапили в списки, або потрапляють під санкції, або підуть до Путіна і працюватимуть з ним. Як вважає Давидюк, кремлівські списки – пониження в класі путінських олігархів на глобальному рівні. Ці олігархи стануть "національними бізнесменами" і потраплять під вплив Путіна. В них немає поля для маневру: треба повертати гроші в Росію, де Путін їх ділитиме.

США вдарили по боярах Путіна. Якщо ж бояри це зрозуміють, об’єднаються і скинуть Путіна, це буде правильний крок. Але зараз вони схожі не на всесильних олігархів, а переляканих дітей, які бігають, намагаючись вирішити свої проблеми, але ні на що не впливають,

– зазначає експерт.

При цьому, на думку Миколи Давидюка, Путін заради захисту свого оточення не піде на такі кроки, як ескалація на Донбасі.

"Ескалація військового конфлікту на Донбасі можлива перед президентськими виборами в Росії. Не просто так США надають Україні летальну зброю. У Вашингтоні знають, що перед такими важливими заходами Путін любить штучно піднімати градус напруження на Донбасі. Але навряд чи це буде пов’язано з чорними списками. Путін не стане таким чином захищати олігархів. Відповідь може бути іншою. Приміром, вдарити по американському бізнесу", – зауважив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна російські чиновники і бізнесмени. У список потрапили 210 імен – 114 чиновників і 96 бізнесменів. Це список російських посадових осіб, політиків і олігархів з аналізом їхніх зв'язків з президентом Володимиром Путіним і правлячою елітою.

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