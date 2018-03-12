Путін не заспокоїться на період проведення ЧС-2018 з футболу, – Bild

Володимир Путін хоче використати Чемпіонат світу із футболу в Росії для ознаменування початку свого четвертого мандату, який він здобуде під час недемократичних виборів 18 березня.

Тому президент РФ зробить усе можливе покращення своєї репутації за допомогою престижної події. Однак не варто сподіватися, що ЧС-2018 хоча б на якийсь період утихомирить господаря Кремля. Про це пише постійний автор Bild Філіп П'ятов.

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65-річний президент усвідомлює, що йому потрібно щось більше, ніж перемога на виборах, щоб заспокоїти олігархів і представників спецслужб зі свого найближчого оточення. Він сподівається на те, що ЧС-2018, який пройде без проблем, забезпечить йому підтримку на найближчі 6 років,

– розмірковує журналіст.

Але з точки зору зовнішньої політики, для Путіна склалася неприємна ситуація. Так, нелюдська війна, яку він веде в Сирії, не сходить із перших шпальт видань, російські війська досі перебувають на Донбасі, кремлівська верхівка занесена у списки санкцій, введених міжнародним співтовариством. До того ж, нещодавно Захід сколихнула новина про спробу вбивства російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки нагадує автор статті.

Тому Чемпіонат світу з футболу повинен хоча б на деякий час перекрити весь цей негатив. Росія хоче продемонструвати себе в ролі доброзичливого господаря і організувати спортивне свято, яке змусить забути про те, що творить російська військова машина, акцентує увагу П'ятов.

"Однак під час завершення Олімпіади в Сочі взимку 2014 року Володимир Путін віддавав наказ про "повернення" Криму до складу Росії. Всього через кілька днів після завершення Ігор російські спецпідрозділи почали окуповувати півострів, що в подальшому переросло в його анексію. Російський президент розумів, що нівелює симпатії, які вдалося заробити на Олімпіаді в Сочі. Проте для Путіна, одержимого владою, військові успіхи завжди були надійнішою валютою, ніж приємні слова представників Заходу", – застерігає журналіст.

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