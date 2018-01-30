Путін обізвав інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства

Президент Росії Володимир Путін назвав екс-голову московської антидопінгової лабораторії, інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорія Родченкова "придурком".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Спіймали цього придурка Родченкова, витягли його туди (для свідчень WADA). Послухайте, у людини очевидні проблеми із законом – він займався протизаконною діяльністю, його до в’язниці треба посадити. Замість цього, його призначили керувати російською антидопінговою лабораторією", – сказав Путін.

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Президент Росії також наголосив, що в Родченкова "були спроби суїциду".

"Ну, дай йому Боже здоров'я, нехай одужає. Ну, це ж про щось говорить. Це говорить про проблеми, і все засновано на свідченнях цієї людини. Чи можна їй довіряти взагалі?", – додав Путін.

Нагадаємо, у документальному фільмі "Секретний випадок допінг – олімпійська змова" Григорій Родченков заявив, що Володимир Путін "мусив знати" про допінгові схеми у російському спорті, створені для забезпечення перемоги російських спортсменів.