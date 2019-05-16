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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Путін очікує особистих перемовин із Зеленським щодо газу, – Коболєв

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      Коболєв розповів, чого очікує Путін у питанні транзиту газу
      Коболєв розповів, чого очікує Путін у питанні транзиту газу / Колаж 24 каналу

      Президент Росії Володимир Путін очікує на особисті перемовини з новообраним президентом України Володимиром Зеленським у питанні продовження транзиту газу українською газотранспортною системою.

      Перемовин з Росією відбуваються дуже мляво, а якщо сказати точно - то зовсім не відбуваються, сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, пише "Укріфнорм".

      Читайте також: Що буде з Україною, якщо Росія перерве транзит газу

      Під час Міжнародної інвестиційної конференції 2019 Сoncorde Capital він наголосив, що для України втрата транзитного потоку - втрата 3 мільярдів доларів річного доходу. Це приблизно 3% ВВП.

      Фактично за рік ми можемо втратити все зростання попереднього року. Це критично важливий ризик,
      – сказав Коболєв.

      Коболєв наголосив, що Росія офіційно повідомила – говоритиме тоді, коли новий президент офіційно вступить у повноваження. За його словами, саме тоді відбудеться розмова Зеленського і Путіна. При цьому Коболєв прогнозує, що перемовини відновляться у червні, важливою у них буде позиція Німеччини та США.

      Чому Коболєв заговорив про нову газову кризу?На його думку Росія спробує створити штучну кризу після 2019 року, починаючи з 1 січня, як це було в 2009-му. Ця криза дасть змогу Росії "проштовхнути" власний інтерес. В України та Росії закінчується договір, і "Газпром" на перемовинах "займає позицію незрозумілу та тягне час", вважає Коболєв.

      "Критичною для цих перемовин буде позиція Німеччини, яка має безпосередній вплив на запуск "Північного потоку" і може вимагати від Росії підписання нової угоди з Україною. Критично важливою буде позиція США щодо санкцій - чи будуть вони чи не будуть", – додав він.

      До факторів впливу на перебіг переговорів очільник Нафтогазу назвав новий судовий позов проти "Газпрому". Його мета – компенсація Україні 12 мільярдів у випадку, якщо новий договір не підпишуть.

      Якщо ж ці фактори будуть недостатньо сильними і якщо їх вплив не примусить Росію змінити свою позицію, кризи не уникнути 
      – наголосив Коболєв.

      Що відомо про судовий процес "Нафтогазу" проти Росії?"Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження проти Російської Федерації у жовтні 2016 року, відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Російської Федерації "Про сприяння та взаємний захист інвестицій", більш відомої як українсько-російська інвестиційна угода. Постійний третейський суд у Гаазі провів слухання щодо юрисдикції у травні 2018 року. Арбітражне провадження проти Російської Федерації спільно з материнською компанією ініціювали шість підприємств Групи "Нафтогаз" – ДАТ "Чорноморнафтогаз", АТ "Укртрансгаз", ТОВ "Лікво", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртранснафта", ДК "Газ України".

      blog_ava
      У Зеленського не задоволені датою його інавгурації
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Газ Нафтогаз Газпром Андрій Коболєв
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