Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению

Война по тв Трампа – не пустые слова, он может как писать, так и нажать кнопку.

По последним данным, корабли РФ уже покидают порты в Сирии. В аннексированном Крыму флот приведен в боевую готовность.

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Он боится военного поражения и пытается как можно больше акцентировать внимание внутренней аудитории и внешней на военных действиях. Экономику не смог поднять, так хоть армию постарается сделать боеспособной. И это один из его главных козырей.

Не ожидал Володя и экономического удара. Рубль упал, акции упали. Дерипаски плачут и продолжают отдавать деньги из собственного кармана на военные потребности Путина.

А курс гривны не упал, как прогнозировали многие. Это означает только одно, что мы больше не привязаны к РФ.

Мы больше не сателлит России.

Порошенко может кому-то нравится или нет, Гонтарева может кому-то нравится или нет, но результат на лицо, мы выиграли это сражение.

А Путин и дальше будет терпеть поражения. Англия, Сирия, Донбасс. Санкции будут продолжать усиливать и окружение в Кремле будет нести миллиардные потери (кстати, Украина так-же вводит новые санкции в знак солидарности с США).

Возможно, начнется новая военная кампания, в которой он захочет заработать себе новые балы, и к этому нужно быть готовым.

Но а пока, РФ стала изгоем и именем нарицательным.

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