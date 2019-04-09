"Путін отримав українське громадянство?": користувачів мережі обурила нова реклама Порошенка

У соціальних мережах обговорюють білборди з рекламою Петра Порошенка, на яких він дивиться на президента Росії Володимира Путіна.

З такою ж фотографією на першій сторінці вийшла й газета. У вихідних даних вказано, що її замовником є Петро Порошенко. Вочевидь, у штабі чинного гаранта таким чином продовжують просувати меседж про те, що Володимир Зеленський, з яким Порошенко зустрінеться в другому турі виборів 21 квітня, нібито є "агентом Кремля". Експерти та блогери побачили в агітпродукції одразу кілька порушень українського законодавства.

Так, згідно із законом "Про рекламу" (ст. 8), у таких матеріалах заборонено використовувати зображення людини без її письмової згоди.

"Виходить, що або Путін щедро дозволив використати свій "світлий лик", або реклама – незаконна? Навіть не знаю, який варіант кращий. Хоча, думаю, заперечувати в Кремлі не стали б. Що ще є ліпшим індикатором того, що ми досі розглядаємо себе як периферію "царства московитів"? Я навіть не знаю, що це: демонстративне ігнорування правил чи спроба "красивого зливу?", – написав політолог Петро Олещук.

У свою чергу співзасновник Quantum Future Lab Денис Семенов зазначає, що реклама є також порушенням закону "Про вибори президента України", 64-та стаття якого забороняє агітацію за кандидата іноземними громадянами.

"Цілком можливо, порушення тут нема і громадянину РФ Путіну В.В. якимось чином уже надано українське громадянство? Я вже не кажу про те, що це введення виборця в оману щодо того, хто є кандидатами в президенти, які вийшли до другого туру", – вважає Семенов.

Борди із зображенням Порошенка та Путіна й підписом "21 квітня. Вирішальний вибір" помітили і в Харкові. Фотографії виклав у мережу екс-заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій Сапронов. При цьому він підкреслив, що напередодні Петро Порошенко заявив, що не вважає Зеленського агентом Путіна. Поява цієї реклами суперечить словам президента.

"Учора Петро Олексійович Порошенко в ефірі на ICTV сказав прямо: "Зеленський – не агент Путіна" і "Зеленський – не наркоман". Я також замислився. Подумав, що П. Порошенко почав "зшивати" Україну. Але настав новий день у Харкові. І я знову не вірю! Думай…Те!" – написав він.

Фото зі сторінки Сапронова опублікував відомий київський бізнесмен Гарік Корогодський.

"Простота гірша за крадіжку. Соромно якось", – зазначив він.

"У нас Путіна рекламує Порошенко? Ущипніть", – написав у коментарях користувач Григорій Колодяжний.