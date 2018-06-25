Путін піде в атаку на Донбасі: Тимчук озвучив дату

Російська Федерація може піти на ескалацію конфлікту на Донбасі одразу після завершення Чемпіонату світу з футболу, проте значного збільшення масштабних агресивних дій російських окупаційних військ ймовірно не буде.

Таку думку висловив координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук в інтерв'ю "Апострофу".

Читайте також: "Кремль потрапив у глухий кут": Тимчук розповів про нові проблеми Путіна щодо Донбасу

"Можливо, буде трохи гаряче в контексті миротворчої місії. Ми бачимо, що Москва прямо наполягає на своєму: миротворча місія може розташовуватися тільки уздовж лінії розмежування, це VIP-охорона для спостерігачів ОБСЄ. Тобто Москва ратує за таку місію, яка не зможе ні на що вплинути на Донбасі. Позицію Києва та Заходу ми теж добре знаємо - це взяття кордону під контроль і всієї території ОРДЛО. Можлива якась ескалація в цьому плані", – сказав політик.

Проте вже восени небезпека для України зросте, адже Кремль трохи змінить тактику й поруч із військовим активніше буде використовувати проти Києва політичний чинник тиску.

Очевидно, що восени почнеться їхня серйозна діяльність під час широкомасштабної передвиборчої кампанії в Україні. Тут для Москви відкривається широке поле для діяльності з дестабілізації ситуації всередині України. Їхня перша стратегічна лінія – домогтися приходу до влади в Україні проросійських сил, відповідно, тоді одразу вирішуються всі проблеми Кремля,

– наголосив Тимчук

.Водночас, за його словами, цілком очевидно, що поки Москва робить ставку на внутрішні чинники в Україні і на свої можливості впливу на них.