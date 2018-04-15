Путін погрожує Заходу серйозними наслідками в разі повторення ударів по Сирії

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що продовження ракетних ударів по Сирії з боку країн Заходу призведе до хаосу в міжнародних відносинах.

Про це російський лідер сказав під час телефонної розмови з президентом Ірану Хассаном Рухані, передає прес-служба Кремля."

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"Лідери обмінялися думками про ситуацію, що склалася після ракетного удару США і їх союзників по сирійській території. Констатовано, що ця протиправна акція завдає серйозної шкоди перспективам політичного врегулювання в Сирії", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російський президент попереджає про наслідки для світових держав через військові дії в Сирії

Володимир Путін, зокрема, підкреслив, що якщо подібні дії, що здійснюються в порушення статуту ООН, продовжаться, то це неминуче призведе до хаосу в міжнародних відносинах,

– наголошує прес-служба Кремля.

Окрім того, сторони під час розмови обговорили загальний стан справ в близькосхідному регіоні, включаючи обстановку в Ємені.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.

У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних. Низка країн підтримали дії США, Великобританії і Франції проти режиму Башара Асада. Росія і Іран засудили авіаудари союзників.