Путін погрожує Заходу серйозними наслідками в разі повторення ударів по Сирії
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що продовження ракетних ударів по Сирії з боку країн Заходу призведе до хаосу в міжнародних відносинах.
Про це російський лідер сказав під час телефонної розмови з президентом Ірану Хассаном Рухані, передає прес-служба Кремля."
Читайте також: Сирійські ЗМІ показали фото руйнувань хімічного інституту внаслідок удару США та союзників
"Лідери обмінялися думками про ситуацію, що склалася після ракетного удару США і їх союзників по сирійській території. Констатовано, що ця протиправна акція завдає серйозної шкоди перспективам політичного врегулювання в Сирії", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, російський президент попереджає про наслідки для світових держав через військові дії в Сирії
Володимир Путін, зокрема, підкреслив, що якщо подібні дії, що здійснюються в порушення статуту ООН, продовжаться, то це неминуче призведе до хаосу в міжнародних відносинах,
– наголошує прес-служба Кремля.
Окрім того, сторони під час розмови обговорили загальний стан справ в близькосхідному регіоні, включаючи обстановку в Ємені.
Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.
У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних. Низка країн підтримали дії США, Великобританії і Франції проти режиму Башара Асада. Росія і Іран засудили авіаудари союзників.
Вибір редакції
-
Головні новини 15 квітня: деталі удару по Сирії та нові санкції Заходу проти Росіїсьогодні , 22:10
-
Політолог пояснив, чому Путін дав задній хід під час авіаудару США у Сиріїсьогодні , 21:41
-
Коли у Дагестані піднімуть прапор України і гратиме гімн – це буде сильною перемогою, – Беленюксьогодні , 20:34