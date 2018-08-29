Путін "пом'якшує" пенсійну реформу, щоб врятувати свої рейтинги, – Financial Times

Президент Росії Володимир Путін втрутився, щоб пом'якшити жорстку пенсійну реформу, що викликала численні протести і підірвала популярність глави Кремля.

Про це пише Financial Times.

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У законопроект про різке підвищення пенсійного віку будуть внесені поправки, щоб зробити його соціально прийнятнішим перед запланованим схваленням парламентом у жовтні, розповів Путін у своєму телевізійному зверненні 29 серпня, зазначає видання.

"У проекті закону пропонується збільшити пенсійний вік для жінок на 8 років – до 63 років, тоді як для чоловіків він підвищується на п'ять років. Так не годиться, звичайно. Це неправильно", – сказав глава Кремля. Він повідомив, що пенсійний вік жінок повинен бути збільшений із нинішніх 55 до 60 років, а не до 63. Пенсійний вік чоловіків буде збільшений таким же чином, на п'ять років, до 65.

Виступ Путіна відбувся після різкого зниження рівня підтримки і народної довіри до нього особисто внаслідок урядової ініціативи щодо пенсійної реформи в червні, пояснює видання.

Нагадаємо, 19 липня Державна дума Росії у першому читанні підтримала законопроект про підвищення пенсійного віку для росіян.



У розпал Чемпіонату світу з футболу 2018 уряд Росії оголосив про рішення поступово підвищити пенсійний вік – з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Після цього в країні відбувались акції протесту, організовані переважно представниками опозиції, які через проведення ЧС навіть забороняли.