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Путін "пом'якшує" пенсійну реформу, щоб врятувати свої рейтинги, – Financial Times

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Путін оголосив про "пом'якшення" пенсійної реформи в РФ
Путін оголосив про "пом'якшення" пенсійної реформи в РФ / Фото з відкритих мереж

Президент Росії Володимир Путін втрутився, щоб пом'якшити жорстку пенсійну реформу, що викликала численні протести і підірвала популярність глави Кремля.

Про це пише Financial Times.

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У законопроект про різке підвищення пенсійного віку будуть внесені поправки, щоб зробити його соціально прийнятнішим перед запланованим схваленням парламентом у жовтні, розповів Путін у своєму телевізійному зверненні 29 серпня, зазначає видання.

"У проекті закону пропонується збільшити пенсійний вік для жінок на 8 років до 63 років, тоді як для чоловіків він підвищується на п'ять років. Так не годиться, звичайно. Це неправильно", сказав глава Кремля. Він повідомив, що пенсійний вік жінок повинен бути збільшений із нинішніх 55 до 60 років, а не до 63. Пенсійний вік чоловіків буде збільшений таким же чином, на п'ять років, до 65.

Виступ Путіна відбувся після різкого зниження рівня підтримки і народної довіри до нього особисто внаслідок урядової ініціативи щодо пенсійної реформи в червні, пояснює видання.

Нагадаємо, 19 липня Державна дума Росії у першому читанні підтримала законопроект про підвищення пенсійного віку для росіян.

У розпал Чемпіонату світу з футболу 2018 уряд Росії оголосив про рішення поступово підвищити пенсійний вік – з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Після цього в країні відбувались акції протесту, організовані переважно представниками опозиції, які через проведення ЧС навіть забороняли.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
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