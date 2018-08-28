Путін потрапив у новий конфуз, цитуючи відому фразу короля Франції

Президент Російської Федерації Володимир Путін помилився в авторстві цитати "Після мене — хоч потоп", яку виголосив Король Франції Людовік XV в середині XVIII століття.

Курйозний інцидент стався з главою Кремля під час виступу на нараді з урядом із соціально-економічних питань, передає "Газета.ru".

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Зокрема, коментуючи пенсійну реформу в РФ, Путін заявив, що "не можна керуватися відомими принципами короля-сонця Людовика XIV: "Після мене – хоч потоп".

Проте, ця фраза приписується маркізі де Помпадур, і вона була виголошена іншим французьким королем – Людовіком XV, який був правнуком Людовіка XIV.

Так, в Енциклопедичному словнику 1890 року повідомляється, що фраза "Апре ну ле делюж" (Après nous le déluge – "24") була вперше проголошена Людовіком XV, коли він дізнався про невдалу битву при Росбаху в 1757 році.

До слова, напередодні президент Росії Володимир Путін разом зі своїми підлеглими провів вихідні у республіці Тиві на річці Єнісей, де вже традиційно влаштував собі фотосесію. Користувачі мережі швидко перетворили знімки з главою Кремля на меми. Так, на карикатурах Путін постав з марихуаною в руках і в образі героїв фільмів "Залізна людина", "Люди в чорному" та "Горбата гора", а також – ігор Skyrim і DayZ.