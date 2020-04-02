Путін повів себе як класичний "ковідіот", – журналіст про рукостискання з хворим лікарем

Минулого тижня Володимир Путін спілкувався з Денисом Проценком – головним лікарем Коммунарської інфекційної лікарні. Зокрема Проценко потиснув Путіну руку. Згодом в медика діагностували коронавірус. За словами російського журналіста Ігоря Яковенка, зараз в країні вживають заходів, щоб зберегти життя президенту РФ.

За його словами, в Росії є люди, які дуже сподіваються, що коронавірус вирішить проблему, яку не змогли розв’язати росіяни. Тобто, що внаслідок таких природних причин може відбутися зміна влади. Однак, такого не відбудеться. Про це російський журналіст Ігор Яковенко розповів в прямому ефірі 24 каналу.

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Він відзначив, що Путін – людина, яка патологічно архаїчна. Він достатньо погано розуміє, що відбувається у світі.

І примудритися вітатися за руку, вдягнути цей костюм хімзахисту, в якому він виглядав, як клоун. Цілком не зрозуміло, навіщо він його одягнув, напевно, щоб похвалитися. І при цьому потискати руку лікарю, який перебуває в епіцентрі епідемії,

– зазначив журналіст.

На думку російського журналіста, потискання руки головному лікарю "Комунарки", лікарні, в якій розміщена максимальна кількість хворих на коронавірус, є ознакою архаїчної свідомості.

На Заході є такий термін covidiot – це люди, які облизують унітази в публічних місцях, щоб висловити своє презирство коронавірусу. Путін себе повів, як класичний covidiot,

– розповів Ігор Яковенко.

У словнику сучасного англійського сленгу Urban Dictionary з'явився новий термін covidiot. Цим словом називають тих, хто надто панікує через коронавірус, тому купляє занадто велику кількість товарів у магазинах. А також тих, хто спеціально ігнорує правила захисту від інфекції.

Він також зазначив, що, очевидно, Путін не знає, що робити. Адже в нього спочатку був план щодо захоплення світу, який складався з трьох частин:

Спочатку він хотів влаштувати голосування, яке б закріпило його довічне самодержавство;

Згодом він хотів влаштувати "перемогобісся" 9 травня, під час якого він повинен був виступити перед світом, як єдиний переможець у Другій світовій війні;

Потім хотів зібрати "Ялту-2" в особі членів Ради безпеки, щоб переділити світ.

Зрозуміло, що нічого з цього не буде. Тому зараз Путін розгублений. Він намагався протягом довгого часу відтермінувати перенесення голосування. Зараз він всіма силами буде намагатися зберегти "перемогобісся",

– наголосив журналіст.

Що відомо про контакти Путіна з інфікованим коронавірусом

Минулого тижня Володимир Путін спілкувався з Денисом Проценком – головним лікарем Коммунарської інфекційної лікарні. Зокрема Проценко потиснув Путіну руку. Згодом в медика діагностували коронавірус.



Водночас пресслужба Путіна стверджує, що тест на коронавірус у російського президента виявився негативним.



За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, президент почуває себе нормально.

Наразі в Росії зафіксовано 3548 випадків зараження коронавірусом, з них 30 людей померли. Втім, на думку журналіста, цифрам, які є в офіційній статистиці, необхідно достатньо умовно довіряти, а, найімовірніше, взагалі не довіряти, адже вони відрізняються від реальної ситуації. Крім цього, тестування яке проводиться в Росії, вирізняється слабкою чутливістю.

Він також додав, що в соцмережах є чимало історій коли людей з реальними ознаками коронавірусу не обстежували і не проводили їм тестування. В цілому, за офіційною статистикою є понад 3000 хворих, а також майже 30 померлих.

Очевидно, що ці цифри потрібно множити. На яку кількість разів – ми поки що не знаємо,

– наголосив журналіст.

На питання, чому людям відмовляють у тестуванні, він відповів, що є кілька причин. Одна з них – ніхто не хоче брати на себе відповідальність. За його словами, зараз ситуація в Росії така, що Путін самоізолювався не тільки фізично, а й у сенсі політичної відповідальності. Він категорично відмовляється приймати необхідні закони. Йдеться про закон про надзвичайну ситуацію чи надзвичайний стан.

Ігор Яковенко відзначив, що той пакет законів щодо боротьби з коронавірусом, які прийняв президент РФ, повна фантастика. Він передбачає, що Федеральна служба охорони, воєнізований підрозділ, який займається охороною президента, має право застосовувати бойову техніку у випадку певних ситуацій.

Тобто, Федеральна служба охорони отримує фантастичні права. Мабуть, коронавірус страшно налякається від того, що БТР і танки будуть у стані бойової готовності,

– наголосив журналіст.

Водночас, надані повноваження без жодного закону застосовувати якісь конкретні заходи в регіонах Росії. І там намагаються в "міру своєї зіпсованості" щось робити. Журналіст навів приклад, як у Чечні б'ють палками людей, що перебувають на вулиці, і в такий спосіб намагаються пояснити про необідність дотримання режиму самоізоляції.

Это видео сделано сегодня в Чечне. По словам очевидцев, кордоны полицейских с полипропиленовыми трубами останавливают машины и отлавливают людей без масок. pic.twitter.com/CkRxWVkCv2 — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 29, 2020

Натомість, за словами журналіста, у Москві мер міста Сергій Собянін збирається запровадити таку систему, що люди зможуть вийти на вулицю, тільки коли вони отримують електронний код.

Втім, Ігор Яковенко зазначив, серед 25 мільйонів мешканців столиці Росії, є чимала кількість людей, які не мають смартфонів, тож не зможуть зайти і зареєструватися.

Це такий цифровий концтабір, який зараз влаштовують у Москві. Він не має прямого зв’язку з боротьбою проти пандемії. Щодня орієнтовно на 20% збільшується кількість заражених і померлих. В Росії все ще попереду,

– розповів журналіст.