Путін пояснив, чому відмовився говорити з Порошенком після інциденту в Керченській протоці

Президент Росії Володимир Путін пояснив, чому проігнорував телефонний дзвінок Президента України Петра Порошенка після нападу російських кораблів на українські в Керченській протоці.

Про це повідомляє "РИА Новости".

24 канал повідомляв, що 27 листопада Порошенко заявив, що збирався поговорити із Путіним після захоплення Росією кораблів ВМС ЗСУ, проте у Москві на його запит не відповіли.

У Кремлі підтвердили, що запит від Порошенка на розмову з Путіним справді був, але розмова не відбулася. Там також пояснили, що під час підготовки такого роду контактів оцінюється ціла низка факторів.

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Коментуючи свою відмову від спілкування з Порошенком, Путін заявив, що інцидент у Керченській протоці – це нібито частина "нехитрої комбінації", яку президент України спеціально розігрує перед черговими виборами глави держави.

Справа ж не в тому, що я просто ухиляюся і не хочу з Петром Олексійовичем розмовляти, справа не в цьому. Я не хочу брати участь у його виборчій кампанії,

– сказав президент Росії.

За його словами, українська сторона спеціально нібито створює конфліктні ситуації, щоб опісля продемонструвати, "як успішно вирішує виниклі проблеми, перекладаючи відповідальність на Росію".

Що трапилось у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.