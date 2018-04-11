Путін поза грою: як Меркель і Порошенко обійшлися без президента РФ

10 квітня президент України Петро Порошенко навідав свою колегу Ангелу Меркель у Берліні. Окрім німецької канцлерки, Порошенко мав заплановані зустрічі з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром, президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле і міністром закордонних справ Гайко Маасом.

Мета вояжу була двоякою: заручитися підтримкою Меркель у питанні миротворців ООН на Донбасі та спробувати переконати свою візаві відмовитися від участі у "Північному потоці-2".

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Від "четвірки" до "трійки" й назад

Те, з чим приїхав Порошенко до Берліна, є, по суті, збиранням докупи "нормандської четвірки", яка дещо "призабула свої обов'язки" – втім, через цілком об'єктивні причини. Президентські вибори у Франції, а потім – парламентські у Німеччині, ексцеси довкола формування коаліції у Бундестазі дещо деактуалізували проблему українського Донбасу для Еммануеля Макрона та Ангели Меркель. З літа 2017 року учасники "четвірки" не обговорювали україно-російську війну, а коли вони робили це востаннє, то спілкувалися не особисто, а в телефонному форматі. Тому настав час збирати каміння, чи то пак "четвірку", адже на порядку денному стоїть вельми важливе питання – відрядження миротворчого контингенту ООН на Донбас.



Петро Порошенко зустрівся в Берліні з Ангелою Меркель. Говорили про миротворців ООН та про "Північний потік-2"

Вже відомо, що до цієї теми очільники України, Франції та Німеччини ґрунтовно підійдуть під час тристоронньої зустрічі в німецькому місті Аахені, яка відбудеться невдовзі – у травні 2018-го. Цього разу "четвірка" ситуативно виступатиме як "трійка", позаяк президента РФ Володимира Путіна до перемовин не запрошено. Учасники зустрічі обійдуться без його товариства, оскільки Росія має право вето в ООН, а це означає, що Москва здатна провалити в стінах Організації будь-яку позитивну ініціативу, а отже, до просування таких ініціатив слід підготуватися особливо ретельно, будучи готовими до різкого опору з боку російської делегації.



Невдовзі "нормандська четвірка" проведе зустріч у складі Порошенка, Меркель та Макрона. Путіна на перемовини не кликали – кремлівський лідер залишиться на самоті

Втім, поки до зустрічі в Аахені ще є час, його можна (і треба) використати із користю. Тим паче, що зараз для України дуже важлива підтримка Німеччини в питанні "блакитних касок" ООН. Це розуміють і в Берліні, де напередодні зустрічі з Порошенком Ангела Меркель провела телефонну розмову з Путіним, намацуючи ґрунт, зокрема, й для вирішення "миротворчого" питання.

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Повідомлення про цю розмову – досить скупі, і, як передає "Німецька хвиля", "Меркель та Путін погодилися щодо необхідності негайного та повного виконання мінських домовленостей, передусім дотримання так званого "великоднього перемир'я", а також продовження процесу обміну полоненими. Вони також наголосили на важливості подальшої роботи в так званому "нормандському форматі" задля врегулювання конфлікту".

"Блакитні каски": прогресу нема?

Є інформація й про те, що лідери двох держав зачепили "проблематику, пов'язану з можливим запровадженням місії ООН з охорони спостерігачів ОБСЄ", додає видання. Втім, про те, наскільки збіглися в цьому стосунку погляди Меркель та Путіна, не повідомляється. Відомо, що у Кремля – власна візія місії миротворчого контингенту ООН, адже Росія хоче бачити миротворців тільки на лінії розмежування території між так званими "ЛНР" та "ДНР" і рештою України. Українська ж сторона наполягає на контролі контингентом ООН українсько-російського кордону та всієї території ОРДЛО. До того ж, Київ виступає категорично проти участі Росії в цій місії.

Показово, що під час зустрічі з Порошенком Ангела Меркель "констатувала відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей. "Немає справді тиші, перемир'я", – зазначила вона, повідомляє офіційний сайт українського президента. Крім цього, канцлерка "розповіла про вчорашню телефонну бесіду з президентом РФ та висловила тверде переконання у необхідності продовження діалогу, незважаючи на його складність.

Нам треба не припиняти (переговори), тому що йдеться про людей, про солдатів, які втрачають своє життя і також про українців, які живуть на тих (окупованих) територіях,

– сказала Ангела Меркель.

Сам Порошенко, пише президентський ресурс, "висловив жаль з приводу того, що Росія поки не підтримала ці пропозиції (щодо миротворців ООН). "Але ми не втрачаємо надії на те, що наша наполеглива робота має привести до позитивного результату", – сказав він. Порошенко наголосив, що у "переконуванні" Путіна він розраховує також на підтримку Франції та Сполучених Штатів. Втім, щодо Франції можна бути спокійними: її президент Макрон разом з українським лідером "скоординували позиції" щодо "блакитних шоломів" ООН ще у вересні 2017-го, під час спільної зустрічі у Нью-Йорку.

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Що ж стосується Сполучених Штатів, до яких апелює Порошенко, то цю країну у перемовинах з РФ, як відомо, репрезентує спецпредставник США Курт Волкер, а його візаві з російського боку є помічник президента РФ Владислав Сурков. Волкер обстоює спільну з Києвом позицію щодо розміщення миротворців на Донбасі із взяттям місією під контроль українсько-російського кордону. Деякі деталі цього плану, який розробляв, зокрема, і радник Петра Порошенка, екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, були оприлюднені у ЗМІ ще в лютому перед Мюнхенською конференцією з безпеки, на якій його також обговорювали.



Росія всіляко гальмує введення миротворчого контингенту ООН на Донбас. На жаль, наявне в неї право вето суттєво ускладнює ситуацію

Втім, зараз рандеву Волкера та Суркова поставлені на паузу, й коли відбудеться наступна зустріч політиків – невідомо. Між США та Росією триває санкційна війна, що розгортається на тлі зростаючої напруги в Сирії. Тому зараз м'яч на полі гри Європи, якій випадає шанс перехопити ініціативу в Америки та зусиллями всіх своїх держав "дотиснути" Путіна, лобіюючи потрібне Україні рішення в питанні миротворців ООН. Прикметно, що навіть Туреччина "підтримала розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу і заявила про готовність взяти у ній участь", – повідомив президент Порошенко, який перед візитом до Берліна встиг "заскочити" до Анкари й провести там переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Одним словом, попри той очевидний неуспіх в питанні миротворчого контингенту, який ми спостерігаємо зараз з вини Росії, ставити хрест на цій ідеї зарано. І хоч втілення її у життя виглядає поки що примарно, нереалістичним такий план називати не можна. Далі – буде, і це очевидно.

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Поставити на "Потік"

Повертаючись до німецьких зустрічей Порошенка, зауважимо, що відбувалися вони на тлі жорсткої дискусії з приводу будівництва Росією газопроводу "Північний потік-2" дном Балтійського моря в обхід України. Цей проект привніс сум'яття й до лав Бундестагу, про що повідомлялося нещодавно. На жаль, у німецькому суспільстві перемогли лобісти інтересів великого бізнесу, який передусім і має зацікавлення у будівництві нового газогону.

Подібна новина не могла не засмутити Київ, і, вирушаючи до Берліна, Петро Порошенко назвав російський газопровід "Північний потік-2" невигідним і запропонував Німеччині альтернативу. До таких характеристик він вдався в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt. "Росія є винятково ненадійним партнером, зокрема, й в енергетичному секторі", – наголосив Порошенко у розмові з журналістами.



Президент України назвав "Північний потік" невигідним для Німеччини. І запропонував натомість модернізувати український транзитний газопровід

На думку українського президента, "Північний потік-2" є повністю "політичним проектом, який фінансує Росія".

Вибачте за різкі слова, але "Північний потік-2" – це політичний хабар за лояльність до Росії в тому, щоб організувати економічну й енергетичну блокаду проти України і завдати нам потужний збиток. У проекту немає економічного обґрунтування,

– наголосив Порошенко.

Водночас Порошенко запевнив, що український транзитний газопровід є набагато прийнятнішим та дешевшим варіантом. "Його можна легко і вигідно модернізувати. Просто спитайте нас, замість того, щоб інвестувати десять мільярдів євро у "Північний потік-2", – запропонував Порошенко.

Неясно, чи зацікавила Ангелу Меркель ідея Порошенка проспонсорувати модернізацію українського газопроводу, втім відомо, що німецька канцлерка чітко та недвозначно висловилася за те, щоб Україна в жодному разі не втратила статус транзитної країни й у такий спосіб могла б захистити свої інтереси. Про це вона заявила на спільному з українським колегою брифінгу після завершення переговорів.

Ми розмовляли про це і, звісно, взяли до уваги думку Президента України з цього питання. І ми говорили також з президентом Росії стосовно ситуації щодо "Північного потоку-2" і озвучили занепокоєння України. Звичайно, йдеться про те, що все одно частина газу буде йти через українську територію. Тобто транзит через територію України залишається важливим,

– запевнила Меркель.

І хоча ці слова канцлера Німеччини не означають відмову від проекту, вони свідчать на користь того, що Ангела Меркель була й лишається партнером України – попри ті ускладнення, які супроводжуватимуть її правління після останніх парламентських виборів. А це в нинішній ситуації – вже немало.

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