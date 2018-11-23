Путін приїхав в окупований Крим: з'явилась жорстка реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації у зв'язку з незаконним візитом президента цієї країни Володимира Путіна в український Крим.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

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Як писав 24 канал, керівництво Російської Федерації на чолі з президентом Володимиром Путіним 23 листопада прибуло в окупований Крим. Там так званий уряд країни-окупанта має обговорити тему "майбутнього Росії".

У ЗМС України назвали цей візит грубим порушенням державного сувернітету та територіальної цілісності України. У міністерстві наголошують, що і ці, і усі попередні неузгоджені з української владою відвідини російськими посадовцями анексованого півострова є цинічним і демонстративним нехтуванням міжнародного права.

Це визнається всією міжнародною спільнотою, яка вже неодноразово давала належну оцінку міжнародно-протиправним діянням Російської Федерації, у тому числі шляхом схвалення відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, а також запровадження санкцій проти РФ як держави-окупанта,

– наголосили в МЗС.

У відомстві нагадали, що Автономна Республіка Крим і Севастополь є невід'ємною частиною України в її міжнародно визнаних кордонах. Відтак Міністерству закордонних справ РФ скерували відповідну ноту протесту.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 4 серпня побував в анексованому Криму, де відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".



МЗС України висловило протест через приїзд Путіна до окупованого Криму та Севастополя. Дипломати наголосили, що Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських посадовців на тимчасово окупований півострів грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, та нехтування нормами міжнародного права.