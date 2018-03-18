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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін про отруєння Скрипаля: Якби це була бойова отруйна речовина, смерть настала б на місці

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Володимир Путін прокоментував отруєння Сергія Скрипаля
Володимир Путін прокоментував отруєння Сергія Скрипаля / Соцмережі

Президент Росії Володимир Путін назвав отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії "трагедією", однак, за його словами, інформація про те, що до цього є причетним Кремль, – "нісенітниця, маячня, нонсенс".

Таку заяву чинний господар Кремля зробив під час відвідин свого штабу після виборів президента, пише "Медуза".

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Зокрема, політик зауважив, що інформацію про отруєння Скрипаля він дізнався зі ЗМІ, та назвав це "трагедією".

"Це нісенітниця, маячня, нонсенс, щоб хтось в Росії дозволив собі подібні витівки напередодні президентських виборів і чемпіонату світу з футболу. Це просто немислимо", – наголосив господар Кремля.

За його словами, у Росії немає речовини, якою отруїли Скрипаля.

"Якби це була бойова отруйна речовина, люди, звичайно, загинули б на місці. Це очевидний факт, треба це розуміти. У Росії немає таких коштів, ми всю нашу хімічну зброю знищили під контролем міжнародних спостерігачів", – додав російський президент.

Водночас Путін підкреслив, що Росія та Велика Британія повинні разом працювати над розслідуванням цієї справи, передає Sky News.

"Ми є готовими працювати разом. Також не виключаю і участь ще однієї сторони, хоча передумов для цього ми не бачимо", – констатував Путін.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон заявив, що висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

У відповідь на такі кроки 17 березня Росія оголосила персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітники посольства Великої Британії та припинила діяльність на території Федерації Британської Ради.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Великобританія отруєння Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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