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      Путін про події Другої світової: Ми повторимо, якщо до нас прийдуть з мечем

      - Читать новость на русском
      Володимир Путін / Getty images

      Володимир Путін назвав можливим повторення подій Другої світової війни у разі, якщо на країну хто-небудь нападе. Так глава Кремля відповів на запитання про ймовірні загрози нової війни, що може охопити світ.

      Про це Путін розповів в інтерв’ю, що має назву "20 запитань Володимиру Путіну". Його відеоанонс оприлюднили на ютюб-каналі ТАСС.

      І таке було Путін назвав частину України російською територією

      Так, на запитання журналіста, "а ми можемо повторити?", Путін відповідає:

      Ми втратили 27 мільйонів ​​людей. І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо... Хто до нас з мечем прийде, – від меча і загине.

      Раніше Путін у цьому ж інтерв'ю в частині, присвяченій витратам на армію і оборону, заявляв про небажання воювати з іншими країнами, головних принципах при формуванні військового бюджету і створенні умов, при яких нікому не спаде на думку воювати з Росією.

      Путін про ймовірну світову війну: відео

      Раніше Путін вже встрявав в історичні суперечки про Другу світову війну і роль Росії у ній. Окрім того, він оцінював та принижував роль Польщі у війні.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Новини політики Історія Війна Володимир Путін
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