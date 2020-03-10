Путін про події Другої світової: Ми повторимо, якщо до нас прийдуть з мечем

Володимир Путін назвав можливим повторення подій Другої світової війни у разі, якщо на країну хто-небудь нападе. Так глава Кремля відповів на запитання про ймовірні загрози нової війни, що може охопити світ.

Про це Путін розповів в інтерв’ю, що має назву "20 запитань Володимиру Путіну". Його відеоанонс оприлюднили на ютюб-каналі ТАСС.

І таке було Путін назвав частину України російською територією

Так, на запитання журналіста, "а ми можемо повторити?", Путін відповідає:

Ми втратили 27 мільйонів ​​людей. І якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо... Хто до нас з мечем прийде, – від меча і загине.

Раніше Путін у цьому ж інтерв'ю в частині, присвяченій витратам на армію і оборону, заявляв про небажання воювати з іншими країнами, головних принципах при формуванні військового бюджету і створенні умов, при яких нікому не спаде на думку воювати з Росією.

Путін про ймовірну світову війну: відео

Раніше Путін вже встрявав в історичні суперечки про Другу світову війну і роль Росії у ній. Окрім того, він оцінював та принижував роль Польщі у війні.