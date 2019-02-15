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      Путін про Україну: За кілька років між нами утворився величезний розрив, а мова – одна

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Президент Росії Володимир Путін й надалі переконує, що в Україні та Росії розмовляють однією мовою, щоправда водночас політик підкреслив, що за кілька років між країнами утворився величезний розрив.

      Як зауважив господар Кремля на спільній зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком прес-конференції, так сталося, що сьогодні Росія та Білорусь – дві окремі держави.

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      "Але Ви б послухали сьогодні наших міністрів: ми взагалі не розійшлися. Я, чесно кажучи, коли вони доповідали, подумав: а якщо взяти Україну, теж слов'янська держава, то подивіться, який величезний розрив за кілька років утворився! А ми розмовляємо однією мовою та розуміємо однаково проблеми", – зазначив Путін.

      Складні взаємини між Україною та Росією розпочалися після того, як остання окупувала Крим, а потім розпочала на Донбасі війну. За словами російського опозиціонера та колишнього депутата Думи Іллі Пономарьова, Путіну потрібен Схід України, аби потім власне його використати для торгів щодо півострова. Крім того, російський президент таким чином хоче впливати на ситуацію всередині своєї сусідки.

      Думаю, що питання – зовсім не в Донбасі. Донбас Путіну не потрібен. Там було і так дуже багато проблем в Росії з реформою вугільної галузі, щоб хоч хто-небудь з російських лідерів хотів би брати на себе головний біль та інтегрувати Донбас до складу Росії. Через окупацію Донбасу Путін хоче розхитувати ситуацію в Україні зсередини,
      – вважає він.

      як зараз розгортаються взаємини між Києвом і Москвою:
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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