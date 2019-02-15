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      Путін про взаємини Білорусі від Росії: Незалежних держав у світі просто не існує

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      Володимир Путін і Олександр Лукашенко
      Володимир Путін і Олександр Лукашенко / Getty Images

      Після зустрічі зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком господар Кремля Володимир Путін заявив, що незалежність для нього – це поняття відносне та повністю незалежних держав у світі не існує.

      На переконання російського лідера, суверенітет – усе, що в межах.

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      "Ніхто, ніколи, жодна держава – прикладом тому є Китай – вони ніколи не говорять про суверенітет, тому немає у нас (у Росії та Білорусі) проблеми з суверенітетом, навіть в цьому контексті не обговорюємо ці проблеми. Ми виходимо з того, що сьогодні є дві держави. Ви знаєте, як вони утворилися, не ми з президентом Лукашенком були ініціаторами розвалу тієї держави, у нас – однакова позиція щодо цього питання. Так сталося, що дві держави", – підкреслив Путін.

      Також він вважає, що і дуже великі, і малі країни, і увесь сучасний світ – це світ взаємозалежності.

      Суверенітет і незалежність – це дуже близькі поняття, звичайно. Але про що ми говорили з Олександром Лукашенком, так це те, що повністю незалежних держав у світі просто не існує. Подивіться, що відбувається, скажімо, в Західній Європі. Там Європарламент приймає обов'язкові для виконання всім членам ЄС рішень більше, ніж Верховна Рада СРСР свого часу ухвалювала для союзних республік. Це що, незалежність? Або, скажімо, військові союзи, такі як НАТО. Що, думаєте, хтось із європейських країн хоче, щоб американські ракети середньої дальності з'явилися в Європі? Та ніхто не хоче, але сидять, мовчать. Де їхній суверенітет? 
      – переконує президент РФ.

      Водночас він додає, що у рамках Євразійського економічного союзу (ЕАЕС) було створено комісію, і туди як Росія, так і Білорусь передали частину національних повноважень.

      Що таке ЄАЕС?Це Євразійський економічний союз. У 2015 році прийшов на зміну Євразійському економічному співтовариству (ЄврАзЕс). Мета організації - всебічна модернізація, кооперація та підвищення конкурентоспроможності національних економік, а також створення умов для стабільного розвитку в інтересах підвищення життєвого рівня населення. Члени ЄАЕС – Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія. Країна-спостерігач – Молдова.

      "У рамках ЄАЕС у нас існує взаємозалежність. І частину суверенітету, частину нашої незалежності ми туди передали, свідомо зробили це, розуміючи, що така робота забезпечує нам більший рівень конкурентоспроможності, кожної з наших країн". – констатував політик.

      Останнім часом почали ширитися чутки про створення так званої Союзної держави Росії та Білорусі. У Кремлі переконують, що у поглибленні спорідненості Мокви та Мінська жодних сумнівів немає. Також РФ називає Білорусь своїм союзником. Натомість після заяв білоруського лідера Олександра Лукашенка до усіх цих запевнень з боку Кремля виникають питання. До прикладу, він наголошував, що Кремль відкинув всі пропозиції Білорусі щодо цін на газ і компенсації за податковий маневр.

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      Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 канал
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