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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін проти всіх: гра про господаря Кремля від студента з Вінниці стала хітом мережі

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Людина-мем Володимир Путін
Людина-мем Володимир Путін / Соцмережі

Президент Росії Володимир Путін — одна із найпопулярніших постатей в Україні, як не крути, щоправда українці політику здебільшого щастя не бажають. Це ще раз довів і студент Вінницького національного технічного університету Сергій Куценко, який створив про політика комп’ютерну гру "PUTIN 20!8".

Сама ж гра два тижні тому з’явилася на онлайн-сервісі Steam, і одразу створила справжній геймерский бум, передає "День".

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Путін, комп'ютерна гра, Вінниця, студент, Куценко
Студент із Вінниці створив гру про Путіна

Її сюжет є досить цікавим. Так, тут Путін бореться "зі вселенським злом", а саме з біткойнами, ЛГБТ-активістами, опозиціонером Олексієм Навальним, репером Face’ом, блогерами та навіть з зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

"Він знищує усіх на своєму шляху та зрештою залишається сам. Російські ЗМІ одразу підхопили цю тему, почали шукати політичний підтекст і піар-замовлення від ворогів Російської Федерації, яка нині готується до чергових президентських виборів. Та сенсації не вийшло. Гру "PUTIN 20!8" ніхто не замовляв. Це просто гарний комерційний хід", — підкреслюється у матеріалі.

Путін, комп'ютерна гра, Вінниця, студент, Куценко
Путін знищує усіх на своєму шляху та зрештою залишається сам

Як розповів розробник гри, це його не перший проект, а працювати на своїм останнім дітищем він розпочав ще на початку 2018 року, оскільки хотів встигнути запустити її до виборів у Росії, бо розумів, що саме в цей період вона буде популярною та максимально швидко розійдеться.

"Нині ключі активації до гри завантажили (купили) вже більш ніж тисяча людей на всій планеті. Не відслідковував, скільки з них росіян, але, судячи з коментарів, чимало. Також користується попитом проект і серед американців, очевидно, їм подобаються головні герої. Гру розмістила на сервері компанія Digital Mistake, з якою я співпрацюю. Її одразу підхопили геймери у Youtube і Twitter. Відверто, я не сподівався, що проста інді-гра так швидко стане популярною, адже не робив жодної промоції, не вкладав у це грошей", – зазначає Сергій Куценко.

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Путін, комп'ютерна гра, Вінниця, студент, Куценко
Гра користується попитом як серед росіян, так і серед американців

За його словами, він не прагнув висміяти чи похвалити когось – особливо Путіна, а у гру, перш за все, хотів показати, що ця людина в образі вічного мема ні перед чим не зупиниться та буде знищувати все на своєму шляху, аби досягнути мети.

Зараз, зважаючи на коментарі, я планую дещо оновити гру, додати кілька "фішок", щоб гравцям було цікавіше, і створю яскравіший фінал з відомим проукраїнським гаслом, яке полюбляють наші "ультрас". А тим часом працюватиму над новим проектом, він також буде політичної тематики. Але не про Україну, бо я живу в цій країні, а про міжнародний "політклуб". Там багато свіжих ідей, які можна буде використати при створенні нової гри і нових образів-мемів,
— додає український студент.

Теги: Новини України Володимир Путін Новини політики Новини Росії Вінниця Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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