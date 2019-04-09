Путін "рекламує" Порошенка на Харківщині: фотофакт

Штаб Петра Порошенка вдався до агресивної реклами і вирішив залучити до неї самого лідера Кремля Володимира Путіна. Адже гасло "Або я, або Путін" давно застосовує чинний президент у своїй передвиборчій кампанії.

Своєрідним полігоном для випробування впливу нової реклами штаб Порошенка обрав Харківщину.

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Місцеві мешканці вражені й активно публікують у соціальних мережах фотографії білбордів.

Білборди з Порошенком та Путіним: дивіться фото

Власне, у подібній рекламі не було б нічого дивного, якби не порушення закону "Про рекламу". У статті 8 "Загальні вимоги до реклами" зазначено, що у рекламі заборонено "вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи". Варто згадати і ще одну статтю, 64, де вказано: "Участь у передвиборній агітації забороняється особам, які не є громадянами України".

Чи давав Володимир Путін згоду на використання свого зображення у рекламі Петра Порошенка?

Чи має Володимир Путін українське громадянство?

У публічному доступі ствердна відповідь на ці запитання відсутня.

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До слова, соцмережі доволі швидко відреагували фотожабами на дивну рекламу Порошенка:

Народное творчество подъехало pic.twitter.com/UNJRMZXkKK — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) 9 апреля 2019 г.

З'явилася навіть іронічна версія, що Бойко і Медведчук до Москви літали, щоб вручити пану Путіну український паспорт.