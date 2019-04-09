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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Путін "рекламує" Порошенка на Харківщині: фотофакт

      481 Читать новость на русском
      Рекламний білборд Петра Порошенка на Харківщині
      Рекламний білборд Петра Порошенка на Харківщині / Фото з соцмереж

      Штаб Петра Порошенка вдався до агресивної реклами і вирішив залучити до неї самого лідера Кремля Володимира Путіна. Адже гасло "Або я, або Путін" давно застосовує чинний президент у своїй передвиборчій кампанії.

      Своєрідним полігоном для випробування впливу нової реклами штаб Порошенка обрав Харківщину.

      Читайте також: Після візиту Порошенка НСК "Олімпійський" влаштував платні екскурсії в кімнати допінг-контролю

      Місцеві мешканці вражені й активно публікують у соціальних мережах фотографії білбордів.

      Білборди з Порошенком та Путіним: дивіться фото

       

       

      Власне, у подібній рекламі не було б нічого дивного, якби не порушення закону "Про рекламу". У статті 8 "Загальні вимоги до реклами" зазначено, що у рекламі заборонено "вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи". Варто згадати і ще одну статтю, 64, де вказано: "Участь у передвиборній агітації забороняється особам, які не є громадянами України". 

      Чи давав Володимир Путін згоду на використання свого зображення у рекламі Петра Порошенка?

      Чи має Володимир Путін українське громадянство?

      У публічному доступі ствердна відповідь на ці запитання відсутня. 

      Зверніть увагу: коли відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським – у матеріалі 24 каналу

      До слова, соцмережі доволі швидко відреагували фотожабами на дивну рекламу Порошенка:

      З'явилася навіть іронічна версія, що Бойко і Медведчук до Москви літали, щоб вручити пану Путіну український паспорт. 

      blog_ava
      Коли відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським
      сьогодні
      14001
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Харкова Президентські вибори 2019 Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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