Путін розчищає шлях до повномасштабної військової операції, – голова "Нафтогазу"

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв озвучив "гіпотезу" про те, чому Росія хоче мінімізувати транзит газу через Україну за допомогою "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

Про це він сказав в інтерв'ю DW.

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"Ми думаємо, що переводячи транзит з України куди-інде, Путін по суті розчищає шлях до повномасштабної військової операції, яка в підсумку призведе до того, що російські танки опиняться на східних кордонах таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина і Румунія", – прокоментував він.



Він запевнив, що ймовірність такого розвитку подій "перевищує 50 відсотків у разі припинення транзиту".



Коболєв додав, що існування газового транзиту Україною робить таку повномасштабну агресію дуже витратною для РФ.

Є й інший, м'якший сценарій. Припинення транзиту Україною може допомогти Путіну виграти війну в економічному плані,

– сказав глава "Нафтогазу".

За його даними, такі дії Москви виллються Києву в три з гаком мільярди доларів та "десь між двома і трьома відсотками ВВП".

До слова, у четвер, 29 березня, російський газовий монополіст "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом" за контрактом на транзит газу через Україну.