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Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля

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Путин считает, что у Порошенко немного шансов переизбраться
Путин считает, что у Порошенко немного шансов переизбраться / Фото с открытых источников

Президент России провел свою 16-тую "прямую линию" общения с народом. Формат мероприятия изменился – на этот раз решили представителей этого самого народа не приглашать, а включать всех в разговор дистанционно, по мере необходимости.

Такое всероссийское селекторное совещание. Зрителей телешоу сразу предупредили – это "не книга жалоб", поэтому из 2,5 миллионов обращений царь рассмотрел только 79 вопросов.

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Между размышлениями о жилищных проблемах, росте цен на топливо в России и другими проблемами, в решении которых бояре не преуспевают, Путин с удовольствием помудрствовал о мироустройстве. Фактически ВВП артикулировал свое желание подписать "Ялту-2", завуалировав это под призыв выработать "единые, единообразно понимаемые и твердые правила" в вопросах безопасности и экономики. Как минимум трижды Путин пригласил Запад договариваться с собой.

И тут же вывалил давно известный факт: Кремль не собирается уходить из Донбасса, – и, попутно, объявил ультиматум: если Украина попробует тот самый Донбасс освободить, то рискует потерять свою государственность в целом. Перевести тему на оккупированный Донбасс помог "элитный" российский боевик-писатель-пропагандист Захар Прилепин. Именно он задавал вопрос главному защитнику русскоязычных из захваченного Донецка.

Президент России тщательно проговорил аббревиатуры из трех букв и пообещал продолжать "помогать" "республикам", поэтому те, кто зарабатывает на грабеже востока Украины, могут успокоится – по крайней мере, в ближайшее время, "сливать" их Кремль не планирует. Путин начал продавать иллюзию мира в восточной Украине под наши украинские выборы. Мол, если действующие руководители не в состоянии "решить проблему" – то есть, сдаться и признать "гражданскую войну" и "референдум" в Крыму – то в Кремле подождут новую конфигурацию украинской власти. Ждать осталось недолго – в Украине неумолимо приближается выборы в Верховную Раду и выборы президента. Кстати, после выборов деоккупацию ОРДЛО тоже ожидать не стоит – завоеванное русским огнем и мечом будет теперь всегда использоваться для давления на официальный Киев, – независимо от того, у кого в руках гетманская булава. По количеству колкостей и упреков в адрес Петра Порошенко – ясно, что Путин уже считает его сбитым летчиком, у которого немного шансов переизбраться, поэтому вряд ли согласится до выборов на встречу в "Нормандском формате".

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Как ни странно, в этом смысле царь Владимир уподобился Михеилу Саакашвили – только, в версии ВВП, у нас не "барыга", а тот, кто "грабит свой народ и откладывает деньги на черный день в оффшорах на свое имя". Путин даже сам себе задал вопрос, зачем он "признает" Порошенко, но оставил его пока без ответа. Факт, украинского президента избрали на общенациональных честных выборах, Путина явно не трогает. У него-то, понятное дело, все эти выборы – лишь формальность. В целом, Украины "на прямой линии" Путина было много, он назвал "контрпродуктивной" инсценировку убийства Аркадия Бабченко, заявил, что не хочет менять Сенцова, и даже успел выдвинуть второй ультиматум – "об общем будущем" "почти одного народа – украинцев и русских". Его не смущают ни война с тысячами убитых, ни оккупация с миллионами лишенных крова, ни высказанные им самим прямые угрозы лишить Украину государственности "в целом". Ведь, судя по всему, его в принципе не особо интересует, хотят ли этого "общего будущего" в свободной Украине.

Собственно говоря, роль украинцев в этом "будущем" он тоже определил и говорит об этом откровенно: за счет нашей страны решить демографические проблемы России. Насколько комфортно будет желающим "порешать проблемы" российской демографии, иллюстрирует вопрос о том, почему же люди бегут из "освобожденного" от "украинского фашизма" Донбасса. Он сегодня остался без ответа.

Автор: Роман Цимбалюк. Источник: УНИАН

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Петро Порошенко Публікації Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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