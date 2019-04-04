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      Путін шантажує Україну на 2,3 млрд євро, – Bild

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      "Північний потік-2" – козир Кремля
      "Північний потік-2" – козир Кремля / АР

      Навколо газопроводу "Північний потік-2" розгорається новий скандал – виявляється, Росія не дала гарантій про збереження транзиту газу через Україну.

      "До закінчення будівництва "Північного потоку-2" залишається кілька місяців, – пише німецький таблоїд Bild. – За даними уряду ФРН, у серпні минулого року російський президент Володимир Путін пообіцяв Ангелі Меркель не припиняти транзит газу через Україну паралельно з експлуатацією "Північного потоку-2". У січні міністр закордонних справ Хайко Маас радів тому, що "минулого року президент Путін дав згоду на продовження транзиту природного газу через Україну".

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      Але зараз у розпорядженні Bild опинився конфіденційний документ МЗС ФРН (з відміткою "Секретно – тільки для службового користування") щодо переговорів між Єврокомісією, Росією та Україною, який "змушує сильно сумніватися у висловлюваннях Ангели Меркель і Хайко Мааса".

      У цьому документі йде мова про наступне:

      Росія назвала три попередніх умови для продовження транзиту газу через Україну: коректування договору на транзит газу від 2009 року; поступки України відносно рішення Стокгольмського арбітражного суду; припинення Україною спроб стягнути належні їй згідно з рішенням суду кошти в третіх країнах.

      "У березні 2018 року Стокгольмський арбітражний суд зобов‘язав російський державний концерн "Газпром" сплатити українському державному концерну "Нафтогаз" компенсацію за недостатні обсяги транзиту газу в розмірі 2,3 млрд євро… Поступки з боку України, яких вимагає Росія, означають, за словами інсайдерів, не що інше як вимогу до Києва відмовитися від заходів, які той вживає для виконання рішення суду. Простіше кажучи, Росія шантажує Україну на кілька мільярдів євро", – відзначається у статті.

      Людина, посвячена у переговори, заявила в розмові з Bild:

      Це означає, що твердження уряду ФРН про надання Москвою гарантій поставок газу паралельно з "Північним потоком-2", є відверто брехливим висловлюванням.

      "У конфіденційному документі МЗС ФРН також йдеться, що "комісія в основному підтримує позицію України: попередніх умов для переговорів не має бути, рішення Стокгольмського арбітражного суду остаточне", – передає Bild.

      Ймовірно розсердившись на те, що Єврокомісія та Україна строго притримуються права і закону, після зустрічі в січні Кремль блокує переговори. Bild вдалося дізнатися, що Єврокомісія направила Росії пропозицію відносно обсягів транзиту газу через Україну, починаючи з 2020 року. Йдеться про 60 млрд кубометрів гарантованого транзиту щорічно і можливого збільшення його на 30 млрд. Росія не відповіла на цей запит до сьогодні, – зазначає видання.

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини політики Публікації Нафтогаз Газпром Газ Північний потік-2
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