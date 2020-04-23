Путін схвалював та керував: Сенат США про втручання Росії в вибори президента у 2016 році
Комісія Сенату США, до складу якої увійшли представники обох партій, оприлюднила доповідь про втручання Росії у вибори в США у 2016-му році. У ній підтверджуються попередні висновки розвідки США про втручання Росії в президентські вибори у 2016 році.
У доповіді йдеться про те, що розвідка США мала докази того, що Москва надавала перевагу Дональду Трампу, намагалася зруйнувати репутацію Гілларі Клінтон і що президент Росії Володимир Путін "схвалював та керував певними аспектами" кампанії впливу Кремля, повідомляє "Голос Америки".
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Що відомо про втручання Росії в попередні вибори президента США
Доповідь комісії Сенату є частиною розслідування втручання Росії у вибори.
Протягом двох років після виборів президента США (у 2016 році) тривало розслідування щодо ймовірного втручання Росії у виборчий процес. У 2019 році був представлений звіт команди спецпрокурора Роберта Мюллера, гідно з яким російське втручання таки було.
Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес.
Зокрема, у звіті були вказані злам росіянами електронних серверів демократів та оприлюднення вкраденого листування на сайті WikiLeaks, а також спроби російських спецслужб вплинути на кампанію через соцмережі.
Водночас не знайшлося доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами чи обструкції правосуддю.
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