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      "Путін слабший, ніж хоче здаватися": Порошенко пояснив, як Захід може зупинити агресію РФ

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      Порошенко заявив, що Путін слабший, ніж хоче здаватися світу
      Порошенко заявив, що Путін слабший, ніж хоче здаватися світу / Фото з відкритих джерел

      Президент Росії Володимир Путін слабкіший, ніж хоче здаватися міжнародній спільноті, і Захід може зупинити його агресію в світі, якщо буде протистояти силою.

      Про це написав президент України Петро Порошенко у своїй статті для The New York Times, передає прес-служба глави держави.

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      "Незважаючи на кремлівську пропаганду, Путін слабкіший, ніж він хоче здаватися Заходу. Захід може – за рахунок підвищення вартості агресії – змусити його послухатись", – сказав він.

      Порошенко наголосив, що світу вже час діяти, адже Росія давно застосовує свою агресію у світі. Зокрема, він нагадав про війну на Донбасі, яку розпочала РФ, застосування хімічної зброї і отруєння Скрипалів у Великобританії, кібератаки російських спецслужб на західні відомства та обстріли мирних жителів в Сирії.

      За словами українського лідера, Росія хоче повернутися до тієї епохи, коли майно та земля вилучалися силою.

      Починається вона з України і продовжується на захід, наскільки світ дозволить. Демократичні країни повинні зробити вибір: виступати за те, що є правильним, або продовжувати умиротворення президента Володимира Путіна. Якщо історія навчила нас чому-небудь, так це тому, що умиротворення має смертельні наслідки,
      – підкреслив Порошенко.

      Глава держави також нагадав, що президент США Дональд Трамп продемонстрував лідерство, скасувавши свою зустріч з Путіним на "Великій двадцятці" в Аргентині через захоплення Росією кораблів та матросів.

      "Ми отримали відчутну підтримку Білого дому та Конгресу, включаючи оборонне озброєння, сильніші санкції та надійніші американські постачання енергоресурсів. Разом партнери з обох боків Атлантики можуть надалі підвищувати ціну для Росії за погрози нашій колективній безпеці", – наголосив Порошенко.

      Нагадаємо, президент США Дональд Трамп мав зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині. Проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп скасував цю зустріч. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".

      Проте, президенти все ж провели неформальну розмову на полях саміту в Аргентині. Так, Путін розповів, що у розмові із Трампом нібито пояснив йому "своє бачення" російської атаки на українські кораблі в Азовському морі.

      Що відомо про агресію Росії в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      ​Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Петро Порошенко Дональд Трамп Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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