Путін спробує зв’язати Зеленського сумнівними речами, – експерт

Путін, користуючись недосвідченістю Зеленського, спробує зв’язати його сумнівними речами. Щоб він не мав можливості для маневру. Але є шанс досягнути домовленостей щодо Донбасу.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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За словами експерта, Порошенко анонсував на червень зустріч лідерів "нормандської четвірки", де ніби має бути вирішення питання про виведення російських військ з Донбасу і введення миротворців. Якщо президентом стане Зеленський, то він буде присутній на цій зустрічі.

Якщо відбудеться зустріч у Нормандському форматі, і буде ухвалено рішення про виведення російських військ з Донбасу – це буде перемога для Зеленського. Якщо при цьому Україна не буде зобов’язана змінювати Конституцію і ухвалювати закон про амністію. Хоча Зеленський до рішення матиме опосередковане відношення. Але це дозволить йому отримати на півроку серйозний карт-бланш,

– зазначає Олещук.

На думку експерта, Росія до цих сценаріїв готова. Швидше, це буде придністровський варіант. Але Путін може виставити Україні додаткові неприйнятні умови і завалити все.

Для Росії критично важливо організувати зустріч у Нормандському форматі, щоб спробувати втягнути нового президента в якісь свої схеми. Як свого часу Путін зв’язав Порошенка по руках і ногах мінськими угодами,

– зауважує Петро Олещук.

Політолог підкреслює: Путін дуже досвідчений політик і пережив дуже багато переговорів. До того ж він професійний шпигун і вербувальник. Вміє впливати і переконувати людей. Кремль спробує використати зустріч у Нормандському форматі, щоб у щось втягнути Зеленського.

Як Порошенко і Зеленський бачать вирішення конфлікту на Донбасі? Розбіжностей між кандидатами у питанні відсічі збройній агресії Росії немає. Зеленський і Порошенко покладають сподівання на силу дипломатії, а не зброї. Володимир Зеленський сподівається на підписантів Будапештського меморандуму і партнерів з ЄС. Він планує ставити перед ними "питання підтримки України у прагненні завершити війну", а також повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Про окупований Крим він у своїй програмі не згадує, але його штаб відповів, що Крим – це Україна, а після його звільнення від Росії має відбутись повноцінна реінтеграція.

Основні моменти з інтерв'ю Зеленського



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