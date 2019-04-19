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      Путін спробує зв’язати Зеленського сумнівними речами, – експерт

      328 Читать новость на русском
      Чи вдасться Зеленському припинити війну на Донбасі?
      Чи вдасться Зеленському припинити війну на Донбасі? / Фото з відкритих джерел

      Путін, користуючись недосвідченістю Зеленського, спробує зв’язати його сумнівними речами. Щоб він не мав можливості для маневру. Але є шанс досягнути домовленостей щодо Донбасу.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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      За словами експерта, Порошенко анонсував на червень зустріч лідерів "нормандської четвірки", де ніби має бути вирішення питання про виведення російських військ з Донбасу і введення миротворців. Якщо президентом стане Зеленський, то він буде присутній на цій зустрічі.

      Якщо відбудеться зустріч у Нормандському форматі, і буде ухвалено рішення про виведення російських військ з Донбасу – це буде перемога для Зеленського. Якщо при цьому Україна не буде зобов’язана змінювати Конституцію і ухвалювати закон про амністію. Хоча Зеленський до рішення матиме опосередковане відношення. Але це дозволить йому отримати на півроку серйозний карт-бланш,
      – зазначає Олещук.

      На думку експерта, Росія до цих сценаріїв готова. Швидше, це буде придністровський варіант. Але Путін може виставити Україні додаткові неприйнятні умови і завалити все.

      Для Росії критично важливо організувати зустріч у Нормандському форматі, щоб спробувати втягнути нового президента в якісь свої схеми. Як свого часу Путін зв’язав Порошенка по руках і ногах мінськими угодами,
      – зауважує Петро Олещук.

      Політолог підкреслює: Путін дуже досвідчений політик і пережив дуже багато переговорів. До того ж він професійний шпигун і вербувальник. Вміє впливати і переконувати людей. Кремль спробує використати зустріч у Нормандському форматі, щоб у щось втягнути Зеленського.

      Як Порошенко і Зеленський бачать вирішення конфлікту на Донбасі? Розбіжностей між кандидатами у питанні відсічі збройній агресії Росії немає. Зеленський і Порошенко покладають сподівання на силу дипломатії, а не зброї. Володимир Зеленський сподівається на підписантів Будапештського меморандуму і партнерів з ЄС. Він планує ставити перед ними "питання підтримки України у прагненні завершити війну", а також повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Про окупований Крим він у своїй програмі не згадує, але його штаб відповів, що Крим – це Україна, а після його звільнення від Росії має відбутись повноцінна реінтеграція.

      Основні моменти з інтерв'ю Зеленського

      президентські вибори 2019
      Рейтинг Зеленського і Порошенка перед другим туром

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      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський Володимир Путін Війна на Донбасі Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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