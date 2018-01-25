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Путін спрогнозував майбутнє анексованого Криму

19:51, сьогодні 696 Читать новость на русском
Путін заявив, що ситуація навколо Криму не драматична, вона стабілізується
Путін заявив, що ситуація навколо Криму не драматична, вона стабілізується / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін вважає, що ситуація навколо анексованого Криму "не є драматичною", незабаром стабілізується і соціально-економічний розвиток півострова буде йти прискореними темпами.

Про це російський президент заявив під час телемосту з провідними університетами Росії, передає "РИА Новости".

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На сьогодні не думаю, що ситуація навколо Криму є драматичною, навпаки, впевнений, що все буде поступово стабілізуватися,
– сказав він.

Путін наобіцяв росіянам, що після вирішення низки інфраструктурних питань і проблем розвиток "тільки набиратиме темпи".

"Причому і в соціальній сфері, і у сфері науки і освіти, і в сфері розвитку виробництва за різними напрямками", – запевнив президент Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що Росія поважає територіальну цілісність України, але в межах, сформованих після так званого "референдуму" в окупованому Криму.

Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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