Путін спростив отримання громадянства Росії деяким українцям

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Окрім жителів окупованих районів України, цей спрощений порядок стосується також і українців з території окупованого Криму.

Указ "Про окремі категорії іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку" опубліковали на сайті Кремля 1 травня.

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Кого стосується цей указ Путіна?

Цим можуть скористатися українці з території анексованого Криму, які виїхали з українського півострова до 18 березня 2014 року і не мають громадянства іншої держави. Окрім того, спрощений порядок стосується також їхніх дітей, членів подружжя та батьків.

Також на спрощену процедуру можуть розраховувати іноземні громадяни та особи без громадянства, які самі або найближчі родичі яких були учасниками депортації з території Кримської АРСР.

Окрім того, громадянство за спрощеною процедурою зможуть отримати громадяни України, які мають дозвіл на тимчасове проживання в Росії, вид на проживання в Росії, посвідчення біженця або свідоцтво про надання тимчасового притулку в Росії.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. Вже згодом Путін заявив, що на цьому зупинятись не збирається. Очільник Кремля хоче піти ще далі – надавати російське громадянство за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям.

Що вже відбувається на окупованих територіях із паспортами Росії?Аби отримати громадянство Росії, вони повинні написати заяву – її мають розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти Росії без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики. Країна-агресор активно втілює свій задум. Так, на території Росії відкрили вже два пункти видачі паспортів жителям окупованого Донбасу– у селі Покровське та Новошахтинську, що в Ростовської області.

Реакція на указ Путіна видавати російські паспорти жителям окупованого Донбасу

Міжнародна спільнота засудила дії російського президента. У ЄС та ОБСЄ заявляють, що своїми діями Росія планує ще більше дестабілізувати ситуацію та загострити конфлікт. У Конгресі "паспортний указ" очільника кремля назвали "ще одним нахабним нападом на суверенітет України". Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання 25 квітня.

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Відповів Путіну і новообраний президент України Володимир Зеленський, закликавши не витрачати даремно час. Він наголосив, що українці розуміють усю суть російського паспорта та закликав не говорити з Україною мовою загроз. Після цього Путін ще двічі прокоментував його слова, порадив повернути український паспорт Міхеїлу Саакашвілі. Він навіть запропонував подумати над ідеєю "спільного громадянства".

У МінТОТ попереджають про загрози

У коментарі журналістці 24 каналу заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак наголосив, що отримання російського громадянства суперечить українському законодавству.

Якщо людина живе на території України і користується усіма благами, які їй надає громадянство України, то в такому випадку отримання громадянста Російської Федерації може означати втрату українського,

- сказав він.

Заступик міністра наголосив, що потрібно створювати механізми, аби відслідковувати отримання російського паспорта українцями.