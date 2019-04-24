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      Путін створює умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України, – Турчинов

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      Турчинов розкритикував указ Путіна про спрощене надання громадянства Росії для жителів окупованого Донбасу
      Турчинов розкритикував указ Путіна про спрощене надання громадянства Росії для жителів окупованого Донбасу / Прес-служба РНБО

      Указ президента Росії Володимира Путіна про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів окупованих територій Донбасу є свідомою ескалацією агресії проти України та тиском на керівництво держави.

      24 квітня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу. Документ передбачає, що заяву на видачу громадянства від жителів самопроголошених республік повинні розглядати не довше трьох місяців. Через указ Путіна Україна вже звернулася до Ради безпеки ООН.

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      Видачею російських паспортів мешканцям окупованих територій Донбасу "Путін створює правові умови для офіційного застосування збройних сил Росії проти України", заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

      Це пов'язано з тим, що російське законодавство дозволяє використовувати збройні сили для захисту громадян РФ поза межами російської території,
      – сказав Турчинов.

      Відповідь на це може бути тільки одна – зміцнення оборонного потенціал України та відповідна міжнародна реакція на злочинні дії Кремля з посиленням санкційного тиску на країну-агресора, наголосив секретар РНБО.

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      Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі РНБО Олександр Турчинов
      Джерело: 24 канал
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