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      Путін створює юридичну базу для військового вторгнення на Донбас, – експерт

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      Путін створює базу для військового вторгення
      Путін створює базу для військового вторгення / Фото з відкритих джерел

      Рішення Путіна про спрощене отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі ухвалено не випадково після другого, а не першого туру президентських виборів. Очікування Путіна не виправдалися.

      Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      Очікування Росії, що політика новообраного президента Зеленського кардинально зміниться, буде проросійський вектор, не виправдалася. Вирішили піти шляхом дипломатичного тиску і ухвалили рішення про спрощене громадянство,
      – вважає Дмитро Снєгирьов.

      На переконання експерта, указом Путіна створюється юридична база для військового вторгнення Росії, як було в Абхазії і Придністров’ї.

      Путін указом про спрощене російське громадянство для жителів ОРДЛО фактично узаконює військову присутність Росії на окупованих територіях Донбасу. І легалізує місцевих бойовиків. У Путіна будуть підстави говорити, що в Україні порушуються уже не права російськомовних громадян, а безпосередньо громадян РФ,
      – зауважує Снєгирьов.

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      За його словами, наразі в Росії проживає два з половиною мільйони українських громадян. Із зони конфлікту виїхало приблизно півтора мільйона. Тому це ще і можливість узаконити перебування громадян України в Росії, вирішити питання трудової міграції і демографічну ситуацію. Українці – близька за ментальністю і культурою нація. До того ж, заробітчани з Середньої Азії здебільшого – не кваліфікована робоча сила. А громадяни України, в основному, мають гарну кваліфікацію. Одним указом вирішується комплекс питань.

      Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      • Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      • Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      • Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому глава Кремля цинічно заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише питання гуманітарного характеру. Водночас Путін заявив, що, Росія, нібито, не хоче створювати проблеми Україні та майбутній владі.

      26 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання в американському Нью-Йорку 25 квітня щодо питання видачі паспортів Росії жителям окупованого Донбасу. За підсумками засідання Німеччина та Франція засудили указ Путіна про російські паспорти на Донбасі як такий, що суперечить Мінським домовленостям. Водночас вони висловили сподівання на новий імпульс їхнього виконання з новообраним президентом України.

      ЯК РЕАГУЄ УКРАЇНА НА УКАЗ ПУТІНА: ХРОНІКА ПОДІЙ  
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      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики ООН Володимир Путін Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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