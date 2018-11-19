Путін та Ердоган відкрили першу нитку "Турецького потоку": чим це загрожує Україні

У понеділок, 19 листопада, президент Росії Володимир Путін та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган запустили першу нитку газопроводу "Турецький потік".

По ньому російський газ напряму постачатиметься до Туреччини, пише "РБК".

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Ердоган заявив, що "з геополітичної точки зору проект має історичну значимість". Відтак, сподівається, що у 2019 році газопровід вже запрацює. Наразі ж завершують будівництво тільки частини системи, яка пролягає під Чорним морем. Другу нитку газопроводу – наземну – мають ще добудувати.

Загальна потужність "Турецького потоку" складе 15,75 мільярда кубометрів газу на рік.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротиться у 10 разів.

Що таке "Турецький потік"? Газопровід замінив інший проект – "Південний потік", потужністю 63 мільярда кубометрів газу на рік. Росія відмовилась від останнього у 2014 році, бо з проекту вийшла Болгарія. Збитки "Газпрому" тоді склали кілька сотень мільйонів євро.



Через першу нитку "Турецького потоку" постачатимуть газ до Туреччини, через другу – до країн Південної та Південно-Східної Європи. З маршрутом ще не визначились, але наразі розглядають два варіанти: або через Болгарію до Сербії та Угорщини, або через Грецію до Південної Італії.



Зараз газ до Туреччини Росія частково постачає через "Блакитний потік" (16 мільярдів кубометрів газу на рік). Решта йде по Трансбалканського газопроводу через Україну, Румунію і Болгарію.



Раніше, від проекту "Турецький потік" відмовився Євросоюз.