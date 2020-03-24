Путін у костюмі біологічного захисту навідався до лікарні з хворими на Covid-2019
Президент Росії Володимир Путін навідався до медичного центру у московській Коммунарці. Саме там лікують хворих з коронавірусом та оглядають людей із підозрою на Covid-2019.
Він проінспектував умови у лікарні та поспілкувався з медиками. До госпіталю очільник Кремля прийшов у звичайному одязі, однак у якийсь момент вирішив переодягнутися. Аби випадково не інфікуватися Covid-2019 Путін одягнув костюм біологічного захисту. Фото та відео з російським лідером у повному екіпіруванні оприлюднила низка російських ЗМІ.
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Рукавиці, захисна маска та жовтий костюм, – вочевидь, лише так Путін відчув себе у повному захисті.
Путін у захисному костюмі навідався до "коронавірусної" лікарні у Коммунарці / Фото Getty images
Путін у костюмі біологічного захисту / Фото Getty images
Путін у лікарні Коммунарки / Фото Getty images
Окрім Комунарки, російський президент ще навідався до селища Вороновське. Воно теж розташоване під Москвою і зараз там триває активне будівництво лікарні, що невдовзі зможе приймати на лікування хворих на коронавірус пацієнтів.
Путіна одягають у захисний костюм: відео
Московське селище Коммунарка на карті:
Яка ситуація з коронавірусом у Росії? Там поки 495 підтверджених випадків інфікування Covid-2019, серед них – 1 летальний випадок. Одужали 22 пацієнти.