Путін у ролику до ЧС-2018 пограв у футбол в Кремлі із президентом ФІФА: відео

У мережі з'явився офіційний ролик до Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому знялися зірки світового футболу, президент Росії Володимир Путін та президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Відповідне відео було опубліковане на YouTube-каналі FIFATV.

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Так, у офіційному промо-ролику російський президент завдає сотого удару по м'ячу, яким символізує 100 днів до початку футбольного Мундіалю.

У зйомках взяли участь знамениті екс-футболісти, що представляють всі 32 країни-учасниці чемпіонату. Серед них – Дієго Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Дієго Форлан, Вейн Руні, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Дмитро Алєнічев тощо, а також президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантино, які набивають м'яч. Кожен удар рахується як день до початку футбольного Чемпіонату.

У кінці в промо-ролику з'явився і російський президент Володимир Путін, який почеканив м'яч разом з президентом ФІФА Інфантіно.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року стартує 14 червня. Матчі відбудуться на 12 стадіонах в 11 містах Росії.