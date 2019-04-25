Путін видає паспорти РФ на Донбасі: як відреагували місцеві жителі

В Росії активно обговорюють закон про видачу російських паспортів українцям, які живуть на окупованих територіях. Їм для цього навіть іспитів на знання мови складати не треба. Що говорять про видачу паспортів із двоголовим орлом у псевдореспубліках – читайте у матеріалі 24 каналу.

Протидіяти видачі паспортів українська влада не може – механізму немає. Тому у МЗС закликають людей відмовлятись від російського громадянства. Однак, за результатами опитування журналістів, на жаль, не всі готові це зробити.

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Один з опитаних сказав, що російський паспорт потрібен, адже нема куди діватись.

Подивимось, що будемо робити. Куди діватися, треба брати,

– заявив чоловік з Донбасу.

"Зараз у мене український паспорт Донецької області. Але я народився в Саратові, прожив там 26 років, більшу частину свого життя. Я вважаю себе росіянином", – заявив житель Донецька Сергій.

Я думаю, що люди раді, але це не так просто, як ми собі уявляємо. Я думаю, це більше слів. Не думаю, що хтось щось отримає,

– відреагував мешканець окупованої території.

Дивіться відео реакцію жителів Донбасу на видачу російських паспортів:

Що задумав Путін

Експерти стверджують, що російська влада видаватиме паспорти жителям окупованих територій, щоб потім мати привід нібито захищати своїх. Такий сценарій вже випробували у Криму, Південній Осетії та Абхазії.

"Насправді, стратегія команди Суркова – утримати розкол Донбасу, заморозити політичний конфлікт, а не мілітарний конфлікт. Вони не хочуть завершувати цей конфлікт на Донбасі. Всі ці розмови про виконання політичної частини мінської угоди є для тих, кого легко переконати. Стратегія залишається такою ж як в Південній Осетії і Абхазії, яка повинна містити ці маріонеткові держави як російський інструмент", – пояснив політолог Володимир Фесенко.

Як жителям Донбасу видаватимуть паспорти РФ?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.